Coppa Davis, i vincitori da Mattarella: c’è la data

I campioni della Coppa Davis saranno ricevuti dal capo di Stato italiano, Giorgio Mattarella. È ufficiale la data di questo storico incontro

Il tennis italiano riceverà gli onori anche della massima carica statale. Il presidente Mattarella accoglierà così quanti hanno riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni.

Dopo tanti indugi e incertezze, è emersa anche la data tanto attesa per celebrare al meglio l’impresa del tennis italiano. Il presidente Sergio Mattarella accoglierà i campioni italiani, un evento che era atteso da tempo dagli appassionati e ha portato un’incredibile polemica nelle scorse settimane.

L’incontro tra le parti non è avvenuto in maniera immediata e tutto ciò ha scatenato il dibattito tra gli addetti ai lavori. Il mondo sportivo era rimasto decisamente spiazzato, gli “eroi” della Coppa Davis solamente a distanza di due mesi dall’impresa sportiva saranno ricevuti ufficialmente.

La vittoria della insalatiera ottenuta il 24 novembre poteva essere celebrata ben prima in maniera istituzionale, solamente nelle ultime ore è stata stabilita una data ufficiale per questo storico incontro. I campioni di Coppa Davis saranno celebrati da Sergio Mattarella il 1° febbraio 2024.

Gli ‘eroi’ della Coppa Davis vanno da Mattarella, le polemiche non si placano

Arrivata la data, non si sono comunque placate le polemiche in Italia. Il ricordo di quanto avvenuto nelle scorse settimane non è stato di certo edificante per tutto lo sport. L’incontro ufficiale, inizialmente, era stato fissato per il 21 dicembre (con tanto di tweet ufficiale dal profilo del Quirinale), una data che era stata ritenuta congegnale anche per dare al meglio gli auguri natalizi a tutti gli italiani.

Il primo stop non è piaciuto, soprattutto per le motivazioni assunte. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, annunciò poi lo slittamento dell’importante incontro istituzionale per ‘rispettare’ le vacanze prese dai campioni. Una motivazione che non ha convinto i tifosi, cosa c’era di più importante che essere ricevuti dal capo dello Stato?

Secondo le indiscrezioni del ‘Corriere della Sera’, tutto ciò ha avuto anche una base nei dissidi avvenuti proprio tra Binaghi e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Dichiarazioni e malintesi vari hanno così ‘frenato’ l’incontro istituzionale, il mondo del tennis non ne è uscito comunque benissimo dalla vicenda.

A distanza di qualche settimana, è arrivata una nuova data per il tennis italiano di gloria. Il 1° febbraio, quindi, la federazione, il capitano Filippo Volandri, Jannik Sinner e gli altri eroi di Malaga saranno fieri di esser ricevuti al Quirinale.