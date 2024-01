Cristiano Ronaldo, annuncio improvviso: “Ritiro a fine stagione”

Nel corso di una intervista Cristiano Ronaldo ha affrontato di nuovo anche lo spinoso tema ritiro: arriva l’annuncio del campione portoghese

Cristiano Ronaldo sente ancora di poter dare qualcosa al mondo del calcio. D’altronde, in Arabia Saudita il fuoriclasse portoghese sta dimostrando che è in grado di segnare una grande di quantità di gol, sebbene la carta d’identità non sia più dalla sua parte ormai. Il prossimo 5 febbraio l’ex Juventus e Real Madrid raggiungerà la soglia dei 39 anni di età, un numero abbastanza pesante.

Lui rappresenta una vera e propria macchina da guerra e nel corso degli anni si è preso costantemente cura del suo fisico, ma non può comunque sfuggire al destino che riguarda ogni calciatore. Prima o poi la sua straordinaria, anzi leggendaria, carriera dovrà terminare, lasciando un ricordo indelebile.

Ronaldo, però, non è affatto sazio, desidera mettere a referto altri record. In questa stagione ha collezionato finora 24 reti in 25 partite totali considerando tutte le competizioni a cui ha preso parte negli ultimi mesi. È il giocatore ad aver segnato di più nel 2023, battuti colleghi di gran lunga più giovani come Erling Braut Haaland e Kylian Mbappe. Insomma, gli mancherebbe soltanto il mondiale per coronare un percorso a dir poco fantastico.

Tra l’altro CR7 è convinto che il livello della Saudi Pro League sia già cresciuto in maniera notevole e si alzerà ulteriormente, tant’è che ritiene che sia superiore nel complesso alla Ligue 1. E diciamo che l’esperienza per emettere certi giudizi di certo non gli manca.

La superstar di Madeira per adesso non prende minimamente in considerazione l’ipotesi di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, ma chiaramente è costretto a non escludere qualunque scenario. Essere eccellenti atleti non basta, arriva un momento in cui semplicemente è necessario fermarsi.

Ronaldo e il ritiro dal calcio giocato: “Potrei farlo a fine stagione”

Non è altrettanto semplice accettarlo ovviamente, a maggior ragione se ti chiami Cristiano Ronaldo e hai marcato profondamente la storia di questo sport. Sembra comunque che il classe ’85 abbia le idee chiare tutto sommato. L’ex Manchester United si è soffermato di nuovo sul tema ritiro in un’intervista concessa ai microfoni di ‘Record’.

Il fenomeno lusitano sa che la vita è dinamica: “Il domani è incerto. Potrei anche chiudere la carriera al termine di questa stagione oppure giocare per altri due o tre anni. A dire il vero non so cosa farò“. Ronaldo aggiunge che finché la sua e il suo corpo saranno in buone condizioni e gli piacerà giocare a calcio, allora continuerà a scendere in campo regolarmente.

Ora si sente bene e si diverte, perciò il ritiro appare un po’ distante. Ma più avanzerà il tempo e più CR7 si distaccherà dal pallone, è la natura delle cose e molti altri ci sono già passati prima di lui. Intanto gli appassionati non smettessero di godersi questo campione assolutamente pazzesco.