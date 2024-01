Dalla Juve al Napoli: De Laurentiis anticipa Giuntoli

Juventus e Napoli sono spesso protagoniste di duelli di mercato importanti. Sta accadendo anche questa volta e sembra che gli azzurri possano spuntarla

Il Napoli e la Juventus stanno vivendo una stagione che sembra andare in una direzione esattamente opposta rispetto a quella della scorsa annata. Questa volta è la Juve ai vertici della classifica, mentre il Napoli arranca, alla ricerca di qualche punto per provare a restare attaccato al treno che porta al quarto posto. In estate sono stati commessi troppi errori e il club partenopeo ne sta pagando le conseguenze in campo.

Gli azzurri hanno la possibilità di rifarsi sul calciomercato. Napoli e Juventus stanno provando ad inseguire lo stesso obiettivo, ma De Laurentiis sarebbe riuscito a spuntarla sul suo vecchio amico nonché dirigente Cristiano Giuntoli.

I partenopei sarebbero arrivati prima sul giocatore e avrebbero già strappato il consenso per il trasferimento, beffando i bianconeri. Parliamo di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest.

Mercato Napoli: beffata la Juve per Mangala

Entrambe avrebbero bisogno di un calciatore del genere per dare fisicità al centrocampo. Sarebbe perfetto per il gioco di Allegri, mentre il Napoli ha Anguissa in Coppa d’Africa e Cajuste non convince nei compiti di interdizione. Mangala ricorda vagamente il primo Ndombele, ma è molto più simile, tatticamente parlando, ad Allan, altra vecchia conoscenza del calcio napoletano.

Gli azzurri puntano a chiudere l’affare con il Nottingham Forest già in questa sessione, per circa 20 milioni di euro. Questa offerta avrebbe in realtà già sbaragliato la concorrenza di diversi altri club, compresa la Juventus di Giuntoli, da tempo sulle tracce del centrocampista belga classe 1998. Qualora venissero confermate le voci sul suo trasferimento in azzurro, il Napoli piazzerebbe un colpo molto importante.

Mangala è nel giro della nazionale belga e dovrebbe quasi sicuramente partecipare al prossimo europeo, previsto in estate. Ha giocato in Germania con lo Stoccarda e si è trasferito in Premier League nell’estate del 2022, quando il Nottingham Forest ha pagato 13 milioni di euro per portarlo a casa. È titolare nel centrocampo di Nuno Espírito Santo, ma avrebbe già chiesto la cessione per provare una nuova avventura in un club che gioca la Champions League.

Prossime ore potrebbero essere decisive per il suo approdo alla corte di Walter Mazzarri. Il Napoli ha accelerato con l’intento di trovare una intesa definitiva col Nottingham.