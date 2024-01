De Zerbi ritorna in Serie A: panchina top e pupillo al seguito

Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe essere nuovamente in Italia: l’allenatore potrebbe portare con sé un suo pupillo

Roberto De Zerbi non ha ancora tutta la continuità che si aspetta una big, ma ha fatto vedere un gioco ben organizzato e a tratti spettacolare al Brighton, talmente identificativo da far impazzire i tifosi inglesi e tutti gli appassionati del gioco più bello del mondo.

Tra i confini della nostra Serie A, gli occhi sono puntati da tempo sul profilo dell’ex Sassuolo, dato che diverse squadre dovrebbero cambiare guida tecnica tra qualche mese. Il Napoli difficilmente continuerà con Walter Mazzarri, anche se i suoi risultati dovessero essere tanto buoni da portare la qualificazione in Champions League e una rimonta consistente in campionato.

La lista sul tavolo di Aurelio De Laurentiis è particolarmente lunga e passa da nomi come Stefano Pioli, Raffaele Palladino, Antonio Conte e Thiago Motta, tutti profili che piacciono, senza dimenticare gli ultimi rumors su José Mourinho. Le chance di Mazzarri, quindi, sono particolarmente basse, vicine allo zero, ma i tifosi sperano possa dare un contributo consistente da qui a fine anno, per poi iniziare un nuovo ciclo. E tra i papabili, non va scartata neanche la possibilità di arrivare proprio a De Zerbi, per cui i partenopei faranno un altro tentativo nei prossimi mesi. Ma l’allenatore potrebbe non arrivare da solo, se la fumata fosse bianca.

De Zerbi nel mirino del Napoli: occhio anche a Estupinan

Nel caso in cui l’asse con Brighton diventasse incandescente, infatti, il tecnico rientrante in Italia potrebbe portare con sé anche un altro nome di spicco del club inglese, quello di Pervis Estupinan.

Fino a questo momento, ha giocato solo otto partite in Premier League e non sempre da titolare, è vero, ma ha già realizzato due gol e tre assist. Le sue caratteristiche vengono enfatizzate dal sistema di gioco di De Zerbi e per questo il colpo potrebbe non essere così impossibile, a patto di investirci il giusto dal punto di vista economico.

L’affare, proprio per questo non sarebbe semplice: Estupinan è legato al Brighton da un contratto fino a giugno 2027 e ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Prima dovrà firmare De Zerbi però, e sarebbe molto importante per dare avvio a una nuova era per il Napoli.