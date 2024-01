Mercato Napoli, svolta per il difensore: sta firmando

Mercato Napoli, sono ore a dir poco roventi per gli azzurri. In questi ultimi giorni, infatti, si decide buona parte del futuro prossimo di questa società. In tal senso, l’obiettivo è chiudere per un centrale difensivo ed ora arriva la svolta. Sta per firmare proprio in queste ore e si tratta di una notizia inattesa.

Gli azzurri, come è noto, stanno vivendo una delle stagioni più delicate della storia recente. Dopo lo Scudetto, infatti, sono emerse delle difficoltà che sono andate ben oltre le normali aspettative. La squadra sembra essere sprofondata nel baratro e piano piano sta provando a risollevarsi. L’obiettivo è di immettere nuovi stimoli anche grazie al mercato ed arrivano notizie importanti da questo punto di vista. Serve, come è noto, ancora un centrale difensivo al pari di un centrocampista ed ora arrivano novità. Il difensore sta per firmare in maniera del tutto inattesa.

Mercato Napoli, svolta per il difensore

La difesa azzurra è diventata il punto debole di questa squadra, anche per l’addio di Kim e per quello di Luciano Spalletti. Mazzarri sta lavorando su questo ed ha individuato nella difesa a tre la soluzione temporanea.

Nelle ultime giornate, soprattutto in Inghilterra, si era tornato a parlare di un interessamento del Napoli per Tomiyasu dell’Arsenal. A quanto pare, però, non arrivano buone notizie. Stando a quanto raccontato dal portale inglese “Caught Offside“, il giocatore ex Bologna ha trovato l’accordo con i Gunners per rinnovare il suo contratto. La firma sta per arrivare. Vediamo, dunque, le ultime sul centrale in casa partenopea.

Napoli, niente da fare per Tomiyasu: sta per rinnovare

Il giapponese è stato a lungo corteggiato dal Napoli ma non solo, dal momento che continua ad avere poco spazio all’Arsenal. Quanto fatto al Bologna da queste parti, però, non è stato dimenticato. Neanche da Arteta, però, dal momento che in maniera del tutto inattesa pare che sia tutto pronto per il suo rinnovo. Un segnale importante per lui. Ed una nuova pista che sfuma in maniera definitiva per il Napoli, che a quanto pare, in maniera sempre più evidente, sta concentrando tutte le sue energie su Nehuen Perez dell’Udinese. Il centrale argentino è l’obiettivo numero uno e le prossime ore saranno decisive per arrivare alla fumata bianca, come si suol dire.