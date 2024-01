Mourinho al Napoli da luglio: contratto da 12 milioni

José Mourinho al Napoli a partire dal primo luglio? L’ipotesi è concreta, ecco le ultime clamorose indiscrezioni

José Mourinho non è più l’allenatore della Roma da pochissimi giorni, con il suo nome subito diventato protagonista del calciomercato. Nelle ultime ore si sta parlando di un suo possibile arrivo a Napoli l’anno prossimo.

Secondo alcuni Aurelio De Laurentiis, dopo una stagione piuttosto deludente, vorrebbe affidargli la squadra per riportarla in cima alla classifica. Per tale motivo, sarebbe disposto a fare uno strappo alla regola e ad offrire allo ‘Special One’ un ingaggio degno del suo storico soprannome.

Il presidente del club partenopeo potrebbe proporre a Mourinho un contratto da 12 milioni complessivi per provare a convincerlo ad accettare di sedere sulla panchina azzurra. L’allenatore portoghese è attualmente fermo e non può allenare squadre italiane fino a giugno, ma da luglio sarebbe intenzionato a restare in Serie A. Il Napoli potrebbe rappresentare un punto di svolta per la sua carriera.

José Mourinho al Napoli? De Laurentiis ci pensa davvero

Negli ultimi giorni si parla con grande insistenza di un possibile interesse del Napoli per José Mourinho. In realtà, secondo diversi esperti di mercato, sarebbe stato l’entourage del tecnico portoghese a proporre l’allenatore ai partenopei. Jorge Mendes ha un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis e in passato ha portato Rino Gattuso alle pendici del Vesuvio. Adesso sembra che voglia fare un’operazione simile portando Mourinho.

Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di proporre all’ex allenatore del Chelsea e del Real Madrid un contratto biennale da sei milioni netti a stagione. Senza il decreto crescita, significherebbe 12 lordi l’anno per la società.

Non è un mistero che Mourinho abbia estimatori anche in Arabia Saudita. L’Al-Shabab è pronto ad offrirgli un ricchissimo contratto, ma lui preferirebbe restare in Italia. Al momento non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, anche perché il Napoli è ancora in corsa per il quarto posto e bisogna prima capire se parteciperà alla Champions oppure no. In caso di qualificazione alla massima competizione europea, José Mourinho potrebbe seriamente prendere in considerazione una proposta del Napoli.

Vedremo, quindi, cosa accadrà nelle prossime settimane. Mourinho è un nome ‘caldissimo’ per gli azzurri, ma ad oggi non concreto. Nei piani di De Laurentiis ci sarebbero profili diversi, più giovani e meno costosi al di là del ‘sogno’ Conte, tuttavia il fascino del portoghese non va per nulla sottovalutato in vista della scelta del prossimo allenatore.