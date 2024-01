Napoli a sorpresa: affare ‘alla De Ketelaere’

Il Napoli è pronto ad un’operazione che, in estate, è destinata certamente a far discutere: tutto come De Ketelaere

Il Napoli deve fare i conti con una stagione che per lunga parte è stata una delusione totale. In campionato, infatti, gli azzurri stanno facendo fatica ad imporsi come accadeva qualche mese fa con Spalletti in panchina.

Con Rudi Garcia prima e Mazzarri poi sembra un altro Napoli. Lontanissimi i tempi in cui la squadra campana conquistava a mani basse il terzo Scudetto della sua storia guidata dal suo uomo simbolo: Luciano Spalletti, ora Commissario tecnico della Nazionale italiana. A questo punto, però, in aiuto dell società di Aurelio De Laurentiis è arrivata la sessione invernale di calciomercato che ha portato già qualche soluzione giusta per provare a vivere una seconda parte di stagione da protagonista.

Al netto degli addii di Elmas e Zanoli, sono arrivati Mazzocchi, Traorè e Ngonge: e potrebbe non essere finita qui. Nonostante le buone prestazioni del ‘Cholito’ Simeone, gli azzurri potrebbero cogliere le occasioni ideali nelle ultime ore di gennaio. È tuttavia per giugno che qualcosa di importante si starebbe già muovendo.

Il Napoli, pochi mesi fa, oltre ad affidarsi ad un nuovo allenatore è stato protagonista di una piccola grande rivoluzione in entrata. Sono rimasti i big, apparsi appannati in questo girone d’andata. Uno dei grandi acquisti dell’estate, alla fine, potrebbe già fare le valigie e salutare Castelvolturno con un’operazione molto simile a quella che ha regalato Charles De Ketelaere all’Atalanta.

Il fantasista belga, acquistato dal Milan nel luglio 2022 per 35 milioni di euro, ha deluso le aspettative in lungo e in largo e alla fine è approdato a Bergamo alla corte di Gasperini. Prestito oneroso e riscatto dopo un anno: è proprio questo lo scenario che potrebbe riguardare uno degli uomini di Mazzarri.

Il nazionale danese Jesper Lindstrom è arrivato in azzurro dall’Eintracht Francoforte per 30 milioni di euro. Il suo impatto con il Napoli è stato però disastroso: 11 apparizioni, sempre a gara in corso e soltanto 215′ in Serie A. A questo punto il ds Meluso potrebbe, nel caso in cui Lindstrom dovesse rimanere a gennaio, valutare la cessione in estate.

Lindstrom lascia Napoli e resta in Serie A: possibile affare con l’Atalanta

L’Atalanta potrebbe riprovarci, con un’operazione praticamente identica a quella riguardante De Ketelaere. Prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

A questo punto sarà Aurelio De Laurentiis a dettare la linea per l’ala che fino a questo momento è parso ogni volta un corpo estraneo tra i campioni d’Italia in carica.