Napoli, Osimhen se ne va: il sostituto fa infuriare i tifosi

Victor Osimhen è pronto a lasciare il Napoli la prossima estate: il nigeriano se ne va, al suo posto arriva un calciatore poco apprezzato dai tifosi

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli continua ad essere un rebus e in bilico, nonostante il recente rinnovo di contratto siglato tra le parti. Secondo diverse fonti il prolungamento è stato solo un accordo tacito tra la società e l’entourage del giocatore, per vendere il nigeriano al prezzo più alto possibile e facendo registrare una bella plusvalenze al club che l’ha reso grande in Europa. Ma appena arriverà l’offerta giusta, il Napoli non si opporrà alla cessione del suo attaccante.

L’accordo è raggiunto e non resta che attendere la prossima estate, quando l’attaccante potrà essere sul mercato.

Il prezzo per la sua cessione è a tre cifre – 130 milioni, come da clausola – e De Laurentiis vuole ricavare il massimo. Messo in conto la possibilità di perdere Osimhen, la società si sta già guardando intorno per la prossima estate per il sostituto dell’ex Lilla. Torna in auge un nome già in passato accostato al Napoli ma che non infiamma la piazza. Anzi, i tifosi sarebbero infuriati considerando il cambio con Osimhen una bestemmia.

Il giocatore a cui la società avrebbe pensato è Beto dell’Everton, con un passato in Italia all’Udinese. Il portoghese classe ’98 ha ha fatto molto bene in Friuli. Diverso, invece, il suo ruolino in Premier League: al momento la sua stagione è infelice. Possibile l’addio e il Napoli è alla finestra.

Osimhen va via, Beto non piace ai tifosi: la situazione

L’Everton ha diversi problemi finanziari, dovuti al fair play finanziario, non a caso la squadra è stata penalizzata di 10 punti in classifica in Premier League. Il club inglese lo cederebbe per 25 milioni di euro, un prezzo per nulla alto. Proprio questo non convince i tifosi.

I napoletani chiedono un profilo di più alto spessore internazionale, contando anche la cifra che De Laurentiis incasserà dall’eventuale cessione di Osimhen.

La pretesa dei tifosi è di investire almeno la metà del ricavato dall’addio del nigeriano. Beto non scalda i cuori della piazza, considerato che parliamo di un giocatore normale che tra l’altro sta fallendo la sua opportunità nel grande calcio della Premier. A Napoli si sogna un super bomber dopo quanto fatto da Osimhen e la grande tradizione da queste parti, dove sono transitati Higuain, Mertens e Cavani, giusto per fare qualche esempio recente.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI