Nuovo difensore Napoli: intermediari al lavoro per chiudere il colpo

Dopo la delusione della finale di Supercoppa italiana persa nel finale contro l’Inter, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è tornato immediatamente a lavorare nel calciomercato per provare a mettere a disposizione di Walter Mazzarri altri nuovi innesti.

Dopo aver completato il reparto offensivo, l’attenzione del club campione d’Italia è ora tutta rivolta ad un nuovo difensore centrale, giocatore per il quale la dirigenza azzurra avrebbe fatto una lunga e dettagliata selezione nel corso di queste settimane restringendo la lista dei preferiti oramai solo a due nomi.

Fra questi, ovviamente, solo uno è quello sul quale il Napoli punterà, ed a quanto pare la scelta sarebbe anche già stata fatta, visto che alcuni intermediari del club di De Laurentiis starebbero spingendo per chiudere il prima possibile quest’affare.

Nuovo difensore Napoli: scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che come confermato ieri dallo stesso Aurelio De Laurentiis non finisce sicuramente con i soli Mazzocchi, Traoré e Ngonge. L’intenzione del presidente azzurro è quella di regalare a Walter Mazzarri almeno altri due innesti, uno dei quali andrà a rinforzare la difesa dei campioni d’Italia.

Per questo motivo tanti nomi sarebbero stati accostati agli azzurri nel corso di queste settimane di calciomercato, ma stando a quanto riportato da Il Mattino questa mattina in edicola, la lista dei preferiti del Napoli si sarebbe ristretta a soli due nomi. Fra questi De Laurentiis ha un suo preferito, giocatore sul quale starebbe lavorando grazie all’ausilio di alcuni intermediari.

Secondo il noto quotidiano campano, infatti, da qui alla fine del calciomercato il Napoli proverà a riportare in Italia Arthur Theate, difensore 23enne ex Bologna attualmente in forze al Rennes, in Francia.

Non solo Theate: alternativa “italiana” per il Napoli

Arthur Theate sembrerebbe essere il nome in cima alla lista dei desideri per il Napoli, ma non sarebbe l’unico presente in lista. Oltre al belga del Rennes, infatti, il club campione d’Italia sarebbe oramai da settimane sulle tracce di Nehuen Perez dell’Udinese, giocatore per il quale De Laurentiis ha già avviato i contatti con la famiglia Pozzo.

Convincere la società friulana, ma soprattutto Cioffi, a privarsi del centrale argentino non sarà però assolutamente semplice, motivo per il quale il Napoli dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro per riuscire ad ingaggiare Perez.

Perché Theate e Perez? Il Napoli ha la sua risposta

Ma perché il Napoli vuole puntare su Theate e Perez? Essenzialmente questi due difensori fanno al caso del futuro ma soprattutto del presente dei campioni d’Italia, visto che oltre a conoscere molto bene la Serie A sono abituati a giocare in una difesa a 3, stile di gioco al quale si sarebbe oramai affidato Walter Mazzarri per questo finale di stagione.