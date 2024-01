Napoli: prendono Osimhen, lo scambio è decisivo

In casa Napoli il futuro di Osimhen sembra essere ormai lontano dl Napoli. Una squadra è pronta a piazzare il colpo attraverso uno scambio. I dettagli.

In casa Napoli è tempo di ragionare il futuro dopo Osimhen. Le ultime dichiarazioni del nigeriano apre alla possibilità di una cessione e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Il futuro di Osimhen sarà in Inghilterra e una squadra potrebbe convincere il Napoli con uno scambio di calciomercato oltre che un cash. Sono in corso le riflessioni del caso e per questo motivo non ci resta che aspettare un po’ per capire meglio cosa succederà.

Calciomercato Napoli: via Osimhen, si chiude con lo scambio

Il futuro di Osimhen è ormai lontano da Napoli. Il giocatore ha confermato la sua volontà di iniziare una nuova avventura lontano dalla Serie A e per questo motivo da marzo e aprile potrebbero iniziare tutte le trattative per il nigeriano. Difficile in questo momento avere delle certezze. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e le decisioni saranno prese solo dopo un confronto con l società per trovare la giusta soluzione.

Si è parlato molto di Chelsea, ma anche il Manchester United è interessato a Osimhen in vista del calciomercato estivo. Secondo quanto riferito da fichajes.com, i Red Devils puntano anche a diverse cessioni e potrebbero mettere sul piatto il nome di Sancho per arrivare alla fumata bianca e avere uno sconto sul prezzo. Non semplice considerando anche le richieste di ADL.

Ma in questo caso la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza e vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca. Si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e, quindi, vedremo alla fine cosa accadrà nelle prossime settimane.

Mercato Napoli: lo United su Osimhen

Lo United non molla la pista di calciomercato Osimhen e potrebbe mettere sul piatto uno scambio anche per abbassare la richiesta di ADL. I nomi sono diversi, ma Sancho sembra essere quello giusto. Naturalmente la strada è molto lunga e non possiamo escludere nulla considerando che sono molte le squadre interessate al nigeriano e l’asta è ormai aperta.