Doppio colpo in casa Lazio: Provedel più Romagnoli

La Lazio dovrà resistere agli assalti di mercato, la coppia formata da Provedel e Romagnoli sarebbe tentata da nuove esperienze

I big della Lazio sono cercati da tanti club sul mercato, l’aria di rivoluzione in casa biancoceleste potrebbe iniziare proprio da due partenze eccellenti.

Il calciomercato può rappresentare un grande pericolo soprattutto quando ci sono tanti gioielli da mettere in mostra. La Lazio è una big seguita in Serie A e non solo, con la sessione invernale – molto più quella estiva – che potrebbe portare qualche dispiacere inatteso.

Il reparto difensivo è monitorato, un portiere come Ivan Provedel è maturato tantissimo nel corso di questi anni. Ora è sempre più sicuro tra i pali. Provedel è uno dei migliori della Serie A, con le sue prestazioni che sono destinate a far aumentare il prezzo del cartellino.

Poi c’è il capitano Alessio Romagnoli, il quale resta una certezza. L’ex centrale del Milan è un elemento di grande affidabilità che può stuzzicare qualche grande club. Il presidente Lotito dovrà difendersi dagli eventuali assalti per i due titolarissimi della difesa.

Romagnoli e Provedel, ecco dove potrebbero giocare

Le attenzioni maggiori per i due leader difensivi arrivano direttamente da un campionato sempre molto attento alle vicende italiane, ovvero la Premier League.

La situazione più curiosa resta quella di Provedel, scartato da Chievo ed Empoli per poi essere rivalutato dallo Spezia diventando infine uno dei titolarissimi della Lazio. E adesso sarebbe un obiettivo del Manchester United.

Il club inglese non è ancora convinto di Onana e starebbe pensando concretamente proprio all’estremo difensore biancoceleste. Non sarà facile strapparlo alla Lazio, Lotito si convincerebbe solo davanti a una offerta da 35-40 milioni di euro che gli consentirebbe di registrare a bilancio un’importantissima plusvalenza.

Diverso, invece, il discorso di Alessio Romagnoli. Il capitano rimarrebbe solo davanti a garanzie ben precise sul piano del progetto tecnico. La permanenza di Sarri non è certa per la prossima stagione, così Romagnoli – grande tifoso della Lazio – potrebbe approfittare dell’addio del tecnico per cambiare aria. Anche in questo caso occhio alla Premier, ci sono club come Fulham, Brighton ma soprattutto Newcastle che sarebbero pronti ad accoglierlo in Inghilterra.

Preso a zero, per il suo cartellino Lotito potrebbe volere qualcosa come 20/25 milioni di euro. Anche con la sua cessione, il numero uno della Lazio farebbe una super plusvalenza.