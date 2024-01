Grave denuncia sconvolge la Serie A: trema il sistema

La Serie A potrebbe non essere più la stessa, dopo la grave denuncia che è stata fatta e la pubblicazione della stessa attraverso il noto programma tv

Da tempo immemore e anche a causa di episodi col tempo venuti alla luce in modo funesto, la Serie A finisce al centro di polemiche e suggestioni. Non tutti gli scenari sono chiari. In più di un’occasione la limpidezza del sistema che regge il calcio italiano è stata messa in discussione.

La Supercoppa Italiana, che per la sua prima edizione composta da semifinali e finale è stata disputata a Riyadh, è finita con la vittoria dell’Inter. Ma con gran parte dei commenti dedicati alla gestione arbitrale apparsa impari da parte del direttore di gara Rapuano.

Le polemiche circa il doppio giallo e conseguente espulsione di Giovanni Simeone, costretto così a saltare anche la sfida di campionato Lazio-Napoli, e di rimando un atteggiamento più “clemente” nei riguardi dei falli del turco Hakan Calhanoglu imperverseranno ancora per giorni. Anche perché accompagnate da un servizio che ‘Le Iene’ manderanno in onda in serata.

Un arbitro di Serie A, infatti, ha deciso di esporsi attraverso delle rivelazioni che si preannunciano clamorose. Nelle quali verrà fuori una denuncia a delle gravi anomalie, a suo parere, nel sistema che gestisce la direzione dei match nel massimo campionato italiano. Pare che si solleverà un polverone, che potrebbe avere gravi conseguenze.

Serie A, a Le Iene la denuncia dell’arbitro sulle anomalie in Italia: cosa accadrà

La puntata prevista dal noto programma di Italia1 andrà in onda nella serata di martedì 23 gennaio. Sarà condotta da Veronica Gentili con Max Angioni con l’attore Artem fra gli ospiti in studio. Il servizio sull’arbitro di Serie A sarà sicuramente l’intervista esclusiva dell’appuntamento settimanale. Perciò si sta mantenendo anche il massimo riserbo sul contenuto.

Non è stato svelato il nome di chi ha scelto di interloquire con il giornalista Filippo Roma, raccontando e denunciando una serie di (a suo parere) anomali e strane circostanze. Queste reggerebbero gli equilibri del calcio italiano dal punto di vista dei direttori di gara. Un argomento che darà spazio a interpretazioni ma verosimilmente anche a necessità di dimostrare con concretezza e prove empiriche quanto dichiarato. Tuttavia, riaprirà senz’altro la piaga più sanguinante del calcio italiano. Per cui non resterà che attendere la puntata.