Inter, il campione ai saluti: l’agente esce allo scoperto

In casa Inter arriva il classico fulmine a ciel sereno. In una situazione di euforia generale dopo la conquista della Supercoppa, ci pensa l’agente del campione a rovinare la festa. Come si suol dire. Ha parlato infatti del futuro del suo assistito ed ha usato parole chiare. Mai usate in precedenza in questi termini.

In tempi di calciomercato, come è noto, gli scenari cambiano in maniera estremamente veloce e spesso imprevedibile. Ne sa qualcosa l’Inter, che nonostante una stagione fin qui esaltante si trova a dover fare i conti con la classica brutta grana. Con il primato (seppur virtuale, visto che ha una giornata in meno della Juventus capolista) in Serie A e la Supercoppa conquistata in Arabia Saudita, sembrava tutto perfetto. In realtà, arrivano sviluppi del tutto imprevisti e difficili da prevedere prima. L’agente è uscito allo scoperto circa il futuro del suo assistito e nessuno si aspettava dichiarazioni di questa portata.

Il campione via dai nerazzurri: c’è l’annuncio

I nerazzurri sono per distacco la squadra più in forma del campionato ed hanno bisogno di continuare su questa strada per rendere memorabile questa stagione. Come da obiettivo della dirigenza. All’orizzonte, però, compaiono nuvole che fanno preoccupare.

L’agente di Lautaro Martinez, capitano, bomber e bandiera dell’Inter, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Sportiva, ha spaventato i tifosi circa il rinnovo del bomber argentino: “Allo stato attuale delle cose manca l’accordo con il club. Stiamo trattando, ma trovare una intesa non è facile. Ora però la priorità è la squadra e la seconda parte di stagione”.

Inter, si blocca il rinnovo di Lautaro: tifosi in ansia

Lautaro Martinez sta avendo un rendimento davvero impressionante in questa stagione. In Serie A, infatti, in 18 partite ha trovato 18 gol ed è stato decisivo, poco fa, in Supercoppa contro il Napoli. Da tempo si parla di un suo rinnovo ma a quanto pare la situazione non è così avanzata. Se, nelle precedenti dichiarazioni, l’agente del bomber argentino era sempre stato tranquillo e sereno, per la prima volta oggi ha parlato di rinnovo difficile. E, a volerlo leggere come un segnale, non rappresenta di certo una buona notizia. Su di lui, ovviamente, a sorvegliare la situazione, ci sono tutti i top club mondiali.