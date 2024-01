Juventus, Giuntoli vuole il fedelissimo: De Laurentiis è una furia

Aurelio De Laurentiis è diventato una furia: questa la sua reazione quando il direttore sportivo della Juventus ha richiesto il fedelissimo

La Juventus avrebbe pesantemente messo nel proprio mirino uno dei giocatori più importanti del Napoli, con Cristiano Giuntoli in testa che lo vorrebbe con sé dopo averlo già portato in passato in azzurro. Questo avrebbe mandato su tutte le furie Aurelio De Laurentiis che non vuole intromissioni, figuriamoci dal club bianconero e dal suo vecchio direttore sportivo. Tra le parti non corre buon sangue, ma il pressing del dirigente sul suo pupillo può essere già cominciato.

Frank Zambo Anguissa è attualmente impegnato nella Coppa d’Africa con il suo Camerun, ma si tratta sicuramente di uno dei giocatori più importanti nell’economia del gioco azzurro. Lo era con Spalletti, lo è stato con Garcia e lo è oggi con Mazzarri. Quando non c’è si sente. Anche nel nuovo modulo che il tecnico di San Vincenzo ha provato in Supercoppa (il 3-4-3), il camerunese troverebbe spazio nella diga di centrocampo con Lobotka al suo fianco. Pur essendo quello il reparto sacrificato (esce un centrocampista a favore di un difensore) nella testa di Mazzarri non sarà Anguissa (bensì Zielinski) a non avere più la titolarità inamovibile.

Giuntoli vuole il fedelissimo: De Laurentiis si infuria, la situazione

Il camerunese è in scadenza nel 2025 con opzione, si valuta il prolungamento di contratto ma l’inserimento di Giuntoli nella trattativa può rovinare i piani del Napoli in sede di rinnovo. L’ex direttore sportivo azzurro ha già pensato alla soluzione migliore per arrivare al suo ex giocatore.

L’offerta che potrebbe presto fare la Juve al Napoli è di circa 25 milioni di euro. A quel punto potrebbe essere determinante la volontà del giocatore che sarebbe costretto a scegliere tra l’affetto della piazza partenopea e le ambizioni bianconere, oltre al ricongiungimento di chi l’ha portato in Italia. Non sarà una scelta facile. Determinante potrebbe essere anche l’eventualità di giocare la Champions League.

Essendo una trattativa che dovrebbe svilupparsi la prossima estate, al momento è molto più probabile che la nuova versione della coppa più importante per club la giochi la Juve rispetto agli attuali campioni d’Italia, attardati in classifica. Giuntoli ci prova, non ha intenzione di mollare e vuole fare un altro sgarbo ai napoletani. De Laurentiis è infuriato di questa intromissione in una trattativa che pensata avviata per il rinnovo e presto potrebbe fare un’altra mossa per anticipare il direttore sportivo bianconero.

