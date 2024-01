Lo sceicco compra la Roma: un miliardo di euro

Le ultime clamorose indiscrezioni sul futuro della Roma. Dalla famiglia Friedkin a una nuova proprietà di stampo arabo, ecco tutti i dettagli

La clamorosa indiscrezione delle ultime ore ha attirato fortemente l’attenzione, dal momento che per la Roma è arrivato un forte interesse dall’Arabia Saudita.

Il mondo arabo continua a essere fortemente interessato al calcio europeo e anche italiano. La Supercoppa Italiana giocata a Riyad ne è stata la prova: il compenso economico messo a disposizione vuole rendere questo Paese quello più competitivo in termini di trattative. Lo si sta vedendo con le competizioni, ma anche con gli ingaggi faraonici offerti ai più grandi calciatori.

Ora però, oltre al Milan, nell’orbita degli interessi dei grandi sceicchi arabi sarebbe rientrata anche la Roma impegnata proprio in Arabia per un’amichevole con l’Al-Shabab. Per la società giallorossa ci sarebbe infatti un interesse concreto: a pensare all’acquisto dei giallorossi sarebbe Yasir Al-Rumayyan, ex presidente del Newcastle.

Secondo quanto riferito da ‘Leggo’, infatti, gli arabi puntano ancora una volta a una squadra italiana. Stavolta si tratta della Roma, attualmente di proprietà dei Friedkin.

Roma, l’ex presidente del Newcastle mette sul tavolo un miliardo: le ultime novità

La Roma ha deciso di disputare l’amichevole contro l’Al-Shabab, peraltro sulle tracce del fresco ex Mourinho, partita organizzata in collaborazione con la Riyad Season, manifestazione da 15 milioni di turisti che fa da main sponsor al club. Ma l’interesse per il club non si fermerebbe a questo. Anzi, Yasir Al-Rumayyan sarebbe fortemente interessato proprio all’acquisto della società capitolina. Cifra in ballo? Un miliardo di euro.

Non ci sono trattative in corso e non è arrivata neanche un’offerta ufficiale fino a questo momento. Eppure l’interesse sembra essere piuttosto serio. Lo ha testimoniata la presenza di alcuni rappresentanti del fondo governativo saudita Pif a Milano solamente qualche giorno fa. Come sottolineato da ‘Leggo’, per parlare anche di Roma, oltre che di Milan.

I Friedkin sarebbero anche disposti a vendere, ma vorrebbero rientrare degli investimenti fatti, quindi vorrebbero una cifra superiore al miliardo di euro. La presidenza americana difficilmente si muoverà con un quadro diverso da quello richiesto, bisognerà perciò attendere per capire se la cifra al rialzo verrà effettivamente offerta. Attese novità nei prossimi giorni, se non settimane visto che la posta in palio è altissima.