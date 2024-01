Si è stancato di aspettare: Napoli, cessione a sorpresa

Un calciatore in forza al Napoli vorrebbe aumentare il proprio minutaggio, perciò può lasciare gli azzurri in estate: 45 milioni sul piatto.

Altro ko abbastanza pesante. Il Napoli targato Walter Mazzarri ha dovuto alzare bandiera bianca in quel di Riyadh, contro una squadra che forse ruberà agli azzurri il titolo di campione d’Italia. Decisiva la rete messa a referto da capitan Lautaro Martinez nei minuti di recupero della ripresa. Ad ogni modo, il passaggio alla difesa a tre si conferma forse la soluzione migliore in questo momento di difficoltà.

Parallelamente il patron Aurelio De Laurentiis e la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso continuano a lavorare alacremente per rinforzare il più possibile il team in questa sessione di calciomercato. Per il Napoli è imprescindibile centrare la qualificazione in Champions League, perciò è necessario ora provare ad intervenire al fine di salvare il salvabile.

Anche perché la prossima estate almeno uno dei pezzi da novanta della rosa partenopea potrebbe abbandonare la nave per intraprendere una nuova avventura calcistica altrove. Il riferimento, chiaramente, è soprattutto a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che stuzzicano la fantasia delle big europee.

Complicato immaginare una partenza di entrambe le pedine in questione, più probabile che dica addio soltanto uno dei due nei mesi a venire. In tutti e due i casi, comunque, servirebbe un’offerta superiore alla soglia dei 100 milioni di euro. Osimhen, in particolare, presenta all’interno del suo contratto una maxi clausola che ammonta a 130 milioni.

Insomma, il Napoli sarebbe anche disposto a cedere uno dei suoi gioielli più preziosi, ma non ha assolutamente intenzione di accontentarsi di cifre relativamente basse. Aggiungiamo che pure un’altra pedina potrebbe convincersi definitivamente a trasferirsi in un altro club, con l’obiettivo di aumentare sensibilmente il proprio minutaggio.

Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, il quale vorrebbe più spazio per proseguire come si deve il suo cammino di crescita individuale. Il classe 2000 ha raccolto 28 presenze totali considerando tutte le competizioni, però spesso e volentieri è partito dalla panchina.

Calciomercato Napoli, mal di pancia Raspadori: De Zerbi offre 45 milioni

Il prossimo 18 febbraio raggiungerà la soglia dei 24 anni di età, di conseguenza è normale che in lui si stia sviluppando sempre di più il desiderio di ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno di un progetto tecnico di spessore. E non è da escludere, in tal senso, che il destino possa condurlo in Premier League al termine della stagione in corso.

Raspadori piace al Brighton di Roberto De Zerbi, che potrebbe anche arrivare a piazzare sul tavolo una sostanziosa offerta da 45 milioni di euro (contratto in scadenza il 30 giugno del 2028) per assicurarsi le sue prestazioni. Di fronte ad una somma del genere De Laurentiis, presumibilmente, non si opporrebbe e lascerebbe andar via l’ex Sassuolo. Staremo a vedere cosa succederà.