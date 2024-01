Accordo col top club, Osimhen vola in Premier

Victor Osimhen può lasciare il Napoli in estate e volare in Premier League: c’è già l’accordo col top club? Arrivano delle indiscrezioni

Victor Osimhen nella giornata di martedì ha deciso di far spaventare i tifosi del Napoli. Direttamente dal ritiro della Nigeria, dov’è in questo momento l’attaccante per la disputa della Coppa d’Africa (a proposito, l’ex Lilla affronterà il Camerun di Anguissa agli ottavi), rimbombano come vere e proprie saette le sue criptiche dichiarazioni sul proprio futuro che gettano più di un’ombra sulla permanenza al Napoli.

L’attaccante, che di recente ha rinnovato il contratto, ha detto la sua ai microfoni di Cbs Sports. “Ho già deciso cosa voglio fare a fine stagione, so qual è il prossimo passo da fare. Ho il mio piano“, rivela il nigeriano. Si tratta dunque di un addio al Napoli? “So che quasi tutte le voci su di me mi vedono in Premier League l’anno prossimo, uno dei campionati più belli al mondo”, nessuna apertura se ciò è vero o meno. Ma solo una promessa ai tifosi azzurri: “Voglio finire bene la stagione col Napoli e poi al termine prendere la decisione che in realtà già ho preso”.

Osimhen criptico, accordo col top club: futuro in Premier League?

Dichiarazioni a dir poco criptiche, quelle del nigeriano. Cosa vogliono dire? C’è aria di addio? A voler leggere tra le righe sembrerebbe proprio di sì. Non ci sono molti dubbi su cosa intenda fare l’attaccante azzurro.

Concludere la stagione al Napoli e poi andare via, la sua decisione presa è quella di lasciare il capoluogo campano. Sembrano non esserci dubbi a voler “parafrasare” le sue parole. Il suo piano è sicuramente approdare in Premier League, altrimenti avrebbe smentito con fermezza quando ha nominato il campionato inglese. Invece non l’ha fatto, segno che qualcosa in pentola bolle. “So qual è il prossimo passo da fare”, ha ripetuto più volte lo scorso capocannoniere del campionato di serie A, sono dichiarazioni di commiato o quasi.

Si va così verso l’addio al Napoli e la voglia di Premier League per il nigeriano è tanta. Andrà decisa la squadra e le cifre della cessione: possibile un accordo con una tra Chelsea e Manchester United, le due big in maggiore difficoltà negli ultimi anni. Hanno bisogno entrambe di un attaccante per rilanciarsi e Osimhen sicuramente potrebbe fare al caso loro. I due club possono pagare la clausola da 130 milioni di euro inserita nel contratto del nigeriano oppure pattuire con la società una cifra vicina. Comunque sarà venduto quasi sicuramente per tre cifre.

