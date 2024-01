Accordo e firma immediata: addio Juventus

Non arrivano buone notizie per la Juventus, uno degli obiettivi di mercato per Cristiano Giuntoli si allontana sempre più.

L’accordo sta spiazzando la dirigenza bianconera, in queste ultime ore arriverà la fumata bianca per un trasferimento di un top player.

Il momento positivo in campo per la Juventus si alterna a quanto sta accadendo sul fronte mercato, c’è una operazione che farà molto discutere i tifosi. I bianconeri in campo sono reduci da un ottimo ruolino di marcia (sette vittorie di fila tra Serie A e Coppa Italia), la dirigenza invece ha visionato tanti calciatori nel corso delle ultime settimane, ma non è riuscita a concretizzare le trattative per gli obiettivi a centrocampo.

L’acquisto del difensore Thiago Djalo, secondo i tifosi, non è sufficiente per lottare nella lotta allo scudetto, servirebbe almeno un’altra mezzala per offrire un maggiore opportunità di scelta ad Allegri. Dei tanti big seguiti, c’è un top player che rinuncia alla maglia bianconera scegliendo una meta diversa per la seconda parte di questa stagione.

Lo soffiano alla Juve, tutto pronto per il colpo

Come riporta Football Insider, uno degli obiettivi di mercato sta sfumando per i bianconeri. Il passaggio di Kalvin Phillips dal Manchester City al West Ham sarà il colpo a sorpresa in Premier League, uno dei centrocampisti seguiti da Giuntoli rimarrà nel campionato inglese con l’obiettivo di trovare, intanto, un maggiore minutaggio in campo.

La mezzala inglese ha giocato solamente dieci incontri in questa prima parte di stagione, non è un calciatore indispensabile nel City per Pep Guardiola. La Juventus lo aveva corteggiato nelle scorse settimane vedendo in Phillips caratteristiche importanti per migliorare il proprio centrocampo, ha una buona visione di gioco e una fisicità importante: lo ha anche dimostrato nell’ultimo incontro delle qualificazioni europee tra Inghilterra e Italia dell’ottobre 2023.

La Juventus è rimasta beffata, Giuntoli dovrà concentrare altrove le sue attenzioni per il centrocampo e non per l’immediato. L’obiettivo principale resta sempre Koopmeiners, l’operazione con l’Atalanta potrebbe concretizzarsi quest’estate con i bianconeri che offrirebbero 50 milioni di euro per avere il suo cartellino.

Phillips giocherà nel West Ham e avrà l’obiettivo di tenersi in forma in vista di Euro 2024, vorrà essere uno dei 26 convocati dell’Inghilterra ma dovrà mostrare una buona continuità sia in Premier che in Europa League. Il West Ham sta cogliendo così l’occasione al volo per il prestito del centrocampista, buona parte dello stipendio sarà pagato proprio dal Manchester City. Gli Hammers stanno, per altro, anche puntando su un nuovo calciatore italiano in rosa, il club sembra vicino all’acquisto di Willy Gnonto, attaccante esterno del Leeds già seguito da tanti club in Serie A.