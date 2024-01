Addio Napoli, lo prende il Milan: “Ha stregato Ibra”

Niente Napoli, ora il calciatore è finito nel mirino del Milan: Zlatan Ibrahimovic ne è rimasto stregato. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli è pronto a dire addio al colpo di mercato. Prima la Juventus, ora il Milan. Che il giocatore avesse tanti club su di lui non era un mistero, del resto si tratta di uno dei migliori talenti presenti in serie A.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sport Mediaset Claudio Raimondi, sul centrocampista che De Laurentiis e la società azzurra avevano messo nel mirino, adesso c’è anche il Milan che starebbe facendo un tentativo per il giocatore in vista di giugno.

Ha stregato Ibrahimovic, pronto a inserirsi e prenderlo. Ci riferiamo a Lazar Samardzic, uno dei talenti più puri del nostro campionato ma che fin qui ha palesato qualche problema di troppo nelle fasi calde delle trattative.

L’estate scorsa era tutto fatto con l’Inter, poi l’incredibile dietrofront al momento delle firme. In questa sessione di mercato era il Napoli ad averlo in pugno, ma anche qui qualcosa è andato storto e si è inserita la Juve. Il segno di una sua permanenza ad Udine si è avuta dal suo allenatore. Il giocatore, relegato in panchina da Cioffi nelle prime partite dell’anno (apparentemente per “scelta tecnica”) è tornato non solo a giocare titolare ma a fare anche la differenza.

Ibra stregato da Samardzic, c’è anche il Milan sullo sloveno

Ne sa qualcosa lo stesso Milan, che ha subito un gol dal classe 2002 sabato scorso. Proprio qui Ibrahimovic lo ha visto ed è rimasto stregato di lui. Piace anche a Moncada. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza, cioè il Napoli e la Juventus, che in estate potrebbero anche virare su altri profili. Per questo motivo, pur essendo una trattativa in vista di giugno, i rossoneri vogliono riuscire a prenderlo quanto prima.

I meneghini incasseranno 25 milioni dal riscatto di De Ketelaere, che quasi certamente resterà all’Atalanta. Questo tesoretto potrebbe essere reinvestito per arrivare allo sloveno. La società vuole muoversi quanto prima, senza dare nell’occhio, per riuscire nell’impresa là dove ha fallito l’Inter e stanno trovando difficoltà Juve e Napoli: ingaggiare il centrocampista. Fin qui passano le sessioni di mercato ma lui resta sempre a Udine, le cose potrebbero cambiare presto. Alla fine potrebbe davvero sbarcare a Milano, ma sull’altra sponda dei Navigli.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI