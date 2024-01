Calciomercato: svolta improvvisa, l’annuncio su Laurienté

Laurienté è uno dei calciatori che saranno più cercati nel prossimo calciomercato. E in queste ultime ore c’è stato un annuncio molto importante.

L’avventura di Laurienté con la maglia del Sassuolo potrebbe finire in tempi brevi. il calciate francese piace a diverse squadre e già in questa sessione ci sono stati tentativi che non hanno portato a nessun risultato.

Nelle ultime ore, però, c’è stato un annuncio importante che potrebbe cambiare il futuro di Laurienté dal punto di vista del calciomercato. Naturalmente fino a quando non ci sono le firme tutto ancora può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un futuro molto più chiaro.

Mercato: tutto deciso, con chi firma Laurienté

Laurienté è uno dei calciatori destinati ad agitare la prossima sessione di calciomercato. Il Sassuolo ha chiuso la porta alla partenza del calciatore e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso per trovare una soluzione. Carnevali, intercettato dai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha confermato che il calciatore avrà un futuro importante e le sue parole sembrano confermare la possibilità di una cessione in davvero poco tempo per consentire al diretto interessato di poter fare un salto importante anche dal punto di vista di qualità.

Per il momento niente di certo. Ma il nome di Laurienté potrebbe ritornare nuovamente in auge per il Napoli durante il calciomercato estivo. Non sarà semplice battere la concorrenza, ma ADL è pronto ad affondare il colpo per regalare al suo tecnico un giocatore di qualità oltre che abituato al nostro campionato.

La strada è lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro. Il Napoli farà un tentativo per riuscire a strappare il calciatore alla concorrenza, ma niente è certo e vedremo cosa accadrà al termine del campionato.

Ultime Laurienté: il Napoli resta una possibilità

Il Napoli resta una possibilità per Laurienté in questo calciomercato. Il Sassuolo difficilmente riuscirà a trattenerlo e per questo motivo è tutto pronto per dare il via ad una vera e propria asta. Vedremo se alla fine i partenopei potranno piazzare un colpo importante per il futuro oppure si dovrà fare un passo indietro per la richiesta dei neroverdi.