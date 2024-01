Dal Napoli alla Juve: cessione immediata

Napoli e Juventus, clamoroso intreccio di calciomercato: cessione entro fine mese, il colpaccio è davvero possibile

Mancano una manciata di ore alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato e Napoli e Juventus sono chiamate a battere gli ultimissimi colpi per concludere nel migliore dei modi il mese di gennaio.

Sia Allegri che Walter Mazzarri sanno bene come le due squadre abbiano bisogno urgentemente di innesti di un certo calibro. Da un lato la Juventus, in piena corsa per il tricolore e lanciatissima verso una stagione che potrebbe regalare non poche soddisfazioni ai tifosi bianconeri. Diverso il discorso riguardante il club di Aurelio De Laurentiis che, dopo un tremendo inizio di stagione, ha tutta l’intenzione di tornare a vincere e convincere.

Archiviata con amarezza la sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter, sono già diversi i nomi che gravitano in orbita Napoli. Il portale ‘Hitc.com’ ha nelle ultime ore parlato di una possibilità decisamente ghiotta per diversi club europei e tra questi vi sarebbero Napoli e Juventus.

Viene infatti riferito come uno degli obiettivi di azzurri e bianconeri possa effettivamente fare le valigie e sbarcare in Serie A entro pochi giorni. Occhi in Premier League dove già in numerose occasioni Napoli e Juventus hanno attinto, alla ricerca del colpo perfetto.

In questo caso, il rinforzo può essere Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese è in scadenza il 30 giugno 2025 con il Tottenham e i recenti sviluppi in campo sembrerebbero consigliare una sua immediata partenza da Londra.

Via libera al super colpo: duello Juve-Napoli

Nonostante gli infortuni patiti proprio in quella zona del campo, gli ‘Spurs’ sembrerebbero disposti a trattare il suo addio immediato: ma solo ad una condizione. Hojbjerg potrà salutare Londra a patto che vada via a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto per il prossimo giugno.

In questo modo si chiuderebbe definitivamente l’avventura del classe 1995 con la società inglese. Maddison, Bissouma e Sarr hanno monopolizzato l’attenzione di Postecoglou negli ultimi mesi con il manager degli inglesi che ha accantonato e messo in secondo piano Hojbjerg. Oltre a Juventus e Napoli anche l’Atletico Madrid ha sondato il terreno per il talentuoso regista.

Ad ogni modo, il tempo stringe e in casa Tottenham solo in caso di cessione ufficiale partirà la ricerca al degno erede a centrocampo. Hojbjerg fino a questo momento, tra campionato e coppe, ha collezionato 22 presenze con 923′ in campo.