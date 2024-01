Decisione brutale per il bomber: ecco cosa è successo

Nelle ultime ore bisogna registrare una decisone brutale che riguarda uno dei calciatori più importanti di questi ultimi anni

Il mese di gennaio, oltre che per le partite di campionato e delle varie coppe nazionali, è ovviamente contraddistinto dal calciomercato. In queste ultime settimane, di fatto, si stanno susseguendo tante indiscrezioni che riguardano il mercato delle squadre che fanno parte del campionato di Serie A, e non solo.

La squadra italiana più attiva, almeno fino a questo momento, è sicuramente il Napoli campione in carica. Considerato che questa prima parte di stagione è stata davvero deludente, il club di De Laurentiis ha già chiuso cinque colpi: Pasquale Mazzocchi, Traoré, Ngonge, Popovic (va in prestito al Monza perché gli azzurri non hanno spazio per altri extraUe) e, ultimo, Dendoncker dall’Aston Villa in prestito. In queste ore, poi, Meluso e soci stanno lavorando su Perez dell’Udinese.

Al netto delle indiscrezioni che riguardano il Napoli, di fatto, tante voci riguardano ovviamente il giro degli attaccanti. Come in ogni sessione di mercato, infatti, i calciatori offensivi sono quelli più ricercati dalle varie squadre del campionato di Serie A. Tuttavia, su uno delle prime punte più importanti di questi ultimi anni è stata presa una ‘decisione’ davvero brutale.

Secondo quanto riportato da ‘Arriyadiyah’, infatti, Marcelo Gallardo non ha ancora l’intenzione di reintegrare Karim Benzema nella rosa della squadra saudita dell’Al-Ittihad. Il tecnico argentino, dopo la ‘fuga’ di qualche giorno di vacanza alle Mauritius dell’ex attaccante del Real Madrid, non ha infatti nessuna intenzione di far allenare il francese con il resto della squadra.

Al-Ittihad, Gallardo non vuole reintegrare in rosa Karim Benzema: le ultime

Marcelo Gallardo, di fatto, non è stato convinto dalle spiegazioni fornitegli dal calciatore francese per questi giorni di assenza. Nel frattempo, ovviamente, in queste ore stanno circolando tante indiscrezioni di mercato sul futuro di Benzema che, però, non ha ancora preso una decisione definitiva.

Come riportato da ‘El Chiringuitos’, infatti, il nome del Pallone d’Oro 2022 è stato accostato a due big della Premier League, ovvero il Chelsea di Mauricio Pochettino ed il Manchester United di Erik ten Hag. Mentre, come scritto da ‘Rmc Sports’, il Lione non si sarebbe mosso per riprendere dopo tanti anni Benzema. Nei prossimi giorni, quindi, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di uno degli attaccanti più forti di questi ultimi venti anni.