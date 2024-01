Lotito silura Sarri: clamoroso ritorno sulla panchina della Lazio

Colpo di scena in casa Lazio per quello che riguarda la panchina biancoceleste in vista della prossima stagione.

Quelli che mancano alla fine della stagione potrebbero essere gli ultimi mesi di Maurizio Sarri alla guida della Lazio con il tecnico che potrebbe essere sostituito da un ex allenatore biancoceleste.

Giunto alla sua terza stagione alla guida della Lazio, Maurizio Sarri potrebbe essere alla sua ultima annata alla guida della squadra capitolina. Raggiunti buoni risultati in biancoceleste come il ritorno in Champions League e l’accesso agli ottavi di finale, Sarri potrebbe valutare una nuova avventura in vista della prossima estate.

Il contratto con i biancocelesti scadrà nel giugno del 2025 ma a fine di questa stagione ci sarà un incontro con Lotito per capire il da farsi e non è da escludere un addio anticipato tra le parti. Per la sua eventuale sostituzione, il presidente dei biancocelesti starebbe pensando ad un clamoroso ritorno.

Lazio, possibile addio di Sarri: non è da escludere un ritorno

Uno dei nomi che circolano nella capitale per la panchina della Lazio è quello di Stefano Pioli. L’attuale allenatore del Milan sembra essere destinato all’addio al termine della stagione in corso con il club meneghino e potrebbe ripartire subito da un’altra big del nostro campionato.

Il nome di Pioli nelle scorse settimane è stato accostato anche a Napoli e Roma con i due club che potrebbero salutare gli attuali tecnici (Mazzarri più di De Rossi) alla fine del campionato in corso. Pioli ha un contratto con il Milan che scadrà nel giugno del 2025 ma la sensazione è che il suo ciclo in rossonero sia giunto al termine con il Milan che sta valutando le opzioni per il futuro, da Conte a Farioli passando per Thiago Motta.

Un valzer delle panchine che potrebbe colpire diverse squadre di Serie A. Il ritorno di Antonio Conte in Italia appare ormai scontato con il Napoli che non ha abbandonato le speranze di averlo alla guida della propria squadra per la prossima stagione ma in questo momento il Milan appare in pole per l’ex ct della nazionale.

Un altro nome caldo è proprio quello di Pioli anche se, oltre alla Lazio, non è da escludere un’avventura all’estero per l’attuale tecnico del Milan. De Laurentiis potrebbe poi riprovarci per Thiago Motta, cercato, come da sua stessa ammissione, già la scorsa estate quando lo avrebbe voluto alla guida del club per il dopo Spalletti.