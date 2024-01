Mazzarri, addio al Napoli: l’annuncio bomba in diretta

Dopo la sconfitta del suo Napoli in Supercoppa italiana contro l’Inter, su Walter Mazzarri bisogna registrare un annuncio bomba

Il Napoli di quest’anno deve affrontare una nuova delusione. Dopo gli scarsi risultati di questa prima parte della stagione, che a novembre ha portato all’avvicendamento in panchina tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri, gli azzurri hanno perso lunedì sera anche la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter.

I partenopei, dopo una buona prestazione, hanno dovuto alzare bandiera bianca solo dinanzi al gol realizzato da Lautaro Martinez nei minuti di recupero del match, ovvero quando la squadra di Walter Mazzarri giocava già da mezz’ora in dieci uomini. All’ora di gioco, infatti, c’è stato l’episodio che, di fatto, ha cambiato l’andamento della partita: l’espulsione di Giovanni Simeone per doppia ammonizione.

Quella che ha innescato tantissime polemiche, paradossalmente, non è stata la seconda ammonizione, ma la prima. L’arbitro Rapuano, criticatissimo per la sua prestazione, ha infatti cacciato il primo cartellino giallo dinanzi a Giovanni Simeone per un fallo al limite dell’area di rigore interista e nel corso di un’azione che non si prospettava pericolosa.

A seguito di queste decisioni arbitrali, Walter Mazzarri è uscito prima dal campo. Il Napoli è ora atteso dalla sfida di campionato contro la Lazio, ma prima bisogna registrare un annuncio bomba proprio sul tecnico toscano.

Mazzarri, l’attacco di Paolillo: “Non doveva saltare la premiazione, ha avuto poco rispetto per gli avversari”

Ernesto Paolillo ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’: “Il comportamento di Mazzarri nel corso della finale di Supercoppa? Non mi è piaciuto il fatto che non abbia partecipato alla premiazione, questa è una mancanza di rispetto per gli avversari, verso il pubblico ed anche verso i calciator. Aveva sbagliato già andare via prima della conclusione della gara”.

L’ex dirigente dell’Inter ha poi continuato il suo intervento: “Poi non lamentiamoci della violenza presente nel mondo del calcio. In questo caso, visto il suo intervento equilibrato dopo la gara, è stato più bravo Aurelio De Laurentiis. Direzione arbitrale di Rapuano? Ha fatto delle cose poco apprezzabili. La finale della Supercoppa non andava affidata ad un arbitro emergente, ma ad uno esperto”.

Queste parole, sicuramente, non faranno piacere a Walter Mazzarri che, però, ha il destino segnato. Il tecnico toscano, almeno di risultati clamorosi in questa seconda parte di stagione, lascerà la panchina del Napoli non appena finità l’annata. Aurelio De Laurentiis, di fatto, è già al lavoro per trovare un tecnico sui cui possa iniziare un nuovo progetto tecnico.