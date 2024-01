Mercato Napoli, nuovo attaccante dall’Uruguay: bruciato Giuntoli

Mercato Napoli, arrivano notizie a sorpresa che cambiano gli orizzonti per il club. La trattativa è spedita per il nuovo attaccante ed arriva una clamorosa beffa per Cristiano Giuntoli. La Juventus da tempo si stava muovendo sulle sue tracce ma ora dovrà cercare altrove. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La grande protagonista di questa sessione di mercato invernale è stata la compagine partenopea. La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso diversi colpi. Il primo della lista è stato Pasquale Mazzocchi, preso dalla Salernitana, seguito poi a ruota da Ngonge, Traorè e Dendoncker. Sembra in dirittura d’arrivo anche il difensore centrale, che è la priorità di questa sessione sin dall’inizio vista la fragilità difensiva emersa in questa prima parte di stagione. A sorpresa, però, i partenopei stanno per chiudere un colpo in attacco del tutto inattesa. L’attaccante arriva dall’Uruguay e sa tanto di beffa per la Juventus.

Gli azzurri in cerca del nuovo attaccante

I partenopei hanno fatto fino a questo momento una sessione di mercato finanziata, per così dire, dalla cessione di Elif Elmas. Sono arrivati profili di prospettiva ma al contempo utili sin nell’immediato. Arriva, in aggiunta, anche il giovane attaccante.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco esperto di mercato internazionale, il Napoli si sta seriamente muovendo sulle tracce di Luciano Rodriguez, attaccante esterno del Liverpool FC Montevideo. Uruguaiano, è un giocatore con prospettive a dir poco importanti e che piace anche ad altri club di Serie A. I partenopei si preparano a bruciare la concorrenza.

Mercato Napoli, occhi su Luciano Rodriguez

Classe 2003, si tratta di un attaccante dal talento a dir poco importante. Attualmente in forza al Liverpool FC Montevideo, è nato come ala destra ma nel corso del suo percorso si è completato molto anche in termini di duttilità. Può agire all’occorrenza anche sul versante esterno e da centravanti, anche perché ha una fisicità importante. Ha una discreta capacità di trovare la porta e questo lo rende particolarmente interessante. Su di lui non ci sono solo i partenopei, dal momento che piace anche alla Juventus di Giuntoli. Al momento, però, il Napoli sembra in avanti su Luciano Rodriguez. Attenzione, in conclusione, anche alla Lazio che lo segue.