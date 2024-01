Napoli, De Laurentiis rilancia sul mercato: ecco il quarto colpo

Aurelio De Laurentiis fa impazzire i tifosi del Napoli: super colpo last minute, ecco il nome vicinissimo agli azzurri

Il Napoli ha tutta l’intenzione di spingere il piede sull’acceleratore per tornare a competere a livelli che solo un anno fa erano una consuetudine calcare in casa partenopea. A questo punto il patron Aurelio De Laurentiis ha già in mente un grandissimo colpo dopo il trittico approdato nelle ultime settimane.

Lo aveva promesso il patron azzurro e così stanno andando le cose. Il primo acquisto per Walter Mazzarri è stato Mazzocchi, fluidificante che potrà dare un grosso contributo sulle fasce del Napoli. Ma non è stato il solo. Recentemente anche gli arrivi di Ngonge dall’Hellas Verona e Traorè dal Bournemouth rappresentano delle alternative di grandissima qualità e spessore che farebbero comodo all’allenatore partenopeo.

Il direttore sportivo Mauro Meluso sta vivendo giorni di grande intensità, soprattutto per le entrate. Ed in attesa di capire cosa ne sarà di Piotr Zielinski, in scadenza a fine giugno e vicinissimo a trasferirsi a zero all’Inter, il centrocampo continua ad essere una priorità per gli azzurri.

Si è parlato a lungo di Lazar Samardzic, ora come ora più vicino alla Juventus o a restare a Udine almeno fino alla fine del campionato: ed è per tale ragione che De Laurentiis si è mosso in una direzione fino ad ora mai sondata.

Nelle scorse ore il patron azzurro ha chiuso per l’arrivo di Dendoncker dall’Aston Villa.

Dendoncker per Mazzarri: Napoli, ecco i dettagli

Il Napoli ha chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il nazionale belga è cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht ed è sicuramente un innesto di grande valore sia dal punto di vista tecnico che atletico.

Il centrocampista era arrivato all’Aston Villa da Wolverhampton nell’estate 2022 per 15 milioni di euro

Classe 1995, 188cm di altezza, Dendoncker rimane sotto contratto con il club inglese fino all’estate 2026. Il Napoli ha piazzato all’improvviso questo colpo regalando a mister Mazzarri il vice Anguissa attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Dendoncker svolgerà le visite mediche prima di legarsi contrattualmente agli azzurri fino al termine della stagione, quando De Laurentiis deciderà se esercitare o meno l’opzione d’acquisto. Il Napoli non si ferma al belga, in queste ore sta tentando di chiudere anche l’acquisto di Perez dall’Udinese.