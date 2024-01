Osimhen saluta Napoli: l’addio è certo, ADL ha scelto il sostituto

Dopo la finale di Supercoppa italiana persa contro l’Inter, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per comprare il sostituto del sicuro partente Victor Osimhen

Dopo l’ottima vittoria di giovedì scorso contro la Fiorentina, il Napoli in finale di Supercoppa italiana ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi all’Inter. Tuttavia, considerando anche il fatto di aver giocato in dieci per più di mezz’ora a causa dell’ espulsione di Giovanni Simeone molto discussa, la squadra di Walter Mazzarri ha davvero fornito un’ottima prestazione contro i nerazzurri.

Tutti, di fatto, si aspettavano un monologo dell’Inter che, però, ha davvero faticato per scardinare il muro eretto dal Napoli di Walter Mazzarri. Il primo tempo, infatti, è stato molto equilibrato, con i nerazzurri che facevano la partita ed i partenopei che si difendevano senza concedere ai propri avversari delle grande occasioni. La svolta della gara, però, è arrivata verso l’ora di gioco, ovvero quando l’arbitro Rapuano ha espulso Giovanni Simeone per doppia ammonizione.

Il secondo giallo all’argentino c’era, dato per un pestone su Francesco Acerbi, mentre sul primo provvedimento si è scatenata una vera e propria bufera, visto che l’ex calciatore viola è stato ammonito per una spinta al limite dell’area di rigore interista.

L’Inter, dopo qualche occasione, ha comunque sfruttato la superiorità numerica con il gol di Lautaro Martinez nei minuti finali. Tuttavia, oltre alla sconfitta in Supercoppa italiana, in casa Napoli bisogna registrare un’altra brutta notizia anche in sede di calciomercato.

Secondo varie indiscrezioni di mercato, Victor Osimhen (dalla Coppa d’Africa enigmatico sul suo futuro, ma le sue parole hanno il sapore dell’addio) lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Sull’attaccante bisogna registrare il forte interesse del Chelsea di Mauricio Pochettino. I ‘Blues’, infatti, sarebbero anche disposti a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro per acquisire le prestazioni del nigeriano.

Napoli, De Laurentiis vuole Zirkzee del Bologna per sostituire Osimhen

Il Napoli, nel frattempo, avrebbe individuato in Zirkzee il possibile sostituto di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe disposto anche ad offrire la bellezza di 55 milioni di euro per acquisire le prestazioni dell’attuale prima punta del Bologna di Thiago Motta

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere Zirkzee dal Bologna per sostituire Victor Osimhen (Ansa Foto) ultimecalcionapoli.itQuest’ultima cifra, di fatto, farebbe felice sia il club felsineo che il Bayern Monaco. Il club bavarese, infatti, incasserebbe la metà dei 55 milioni di euro che investirebbe il Napoli per acquisire le prestazioni di Zirkzee.