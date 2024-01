Roma, che affare con il Napoli: colpo a sorpresa

La Roma si prepara ad una rivoluzione in vista del futuro: colpo da urlo, lascia il Napoli per approdare a Trigoria

Il calciomercato di gennaio si avvia alla sua naturale conclusione ed i botti tanto sperati dai tifosi non sono ancora arrivati. Per giugno, però, qualcosa di grosso si sta già muovendo e coinvolgerebbe direttamente Napoli e Roma.

Gli azzurri non stanno vivendo un buon momento: dall’addio di Garcia dopo la tremenda gestione del francese al gradito ritorno di Walter Mazzarri non molto è cambiato. Ad ogni modo Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera ad una serie di acquisti che stanno già completando la rosa partenopea: da Mazzocchi a Ngonge fino a Traorè e Dendoncker, adesso il Napoli può contare su una rosa decisamente più attrezzata.

D’altro canto non se la passa meglio la Roma, soprattutto dopo il controverso e chiacchieratissimo esonero di Josè Mourinho. Lo ‘Special One’ ha lasciato la squadra giallorossa per far posto all’ex ‘Capitan Futuro’, Daniele De Rossi. Ed in tal senso la dirigenza capitolina ha intenzione di mettere l’allenatore romano nelle migliori condizioni di lavorare, da qui al mese di giugno.

Al di là della possibile permanenza dell’ex centrocampista alla guida della Roma, le strategie di mercato vanno avanti ed i giallorossi hanno già individuato un grandissimo colpo che – manco a farlo apposta – arriverebbe proprio da Castelvolturno. La Roma ha un’urgenza che nei mesi si è consolidata ed è quella della firma di un nuovo portiere.

Rui Patricio, voluto a tutti i costi proprio da Mourinho, sta deludendo in lungo e in largo: compirà a breve 36 anni ed il suo contratto scadrà al termine dell’attuale stagione. Il sogno del club romano resta Alex Meret, anche lui in scadenza con il Napoli e che nelle ultime settimane è stato messo in ombra dalle grandi prestazioni di Gollini.

Addio Napoli, colpaccio Roma: via libera per Meret

In casa Napoli, poi, non sembra esservi la volontà di blindare l’ex Udinese davanti ad una offerta congrua. Da questo punto di vista gli azzurri potrebbero approfittare per attivare l’opzione di rinnovo annuale per Meret, per poi dare il via libera alla cessione in direzione Roma. Il 26enne friulano saluterebbe Castelvolturno per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

A certe condizioni, tutte le parti in causa si riterrebbero soddisfatte. In questa stagione, al netto del recente infortunio alla coscia che lo sta tenendo fuori da tempo, Meret ha collezionato 22 presenze tra campionato e coppe con la maglia del Napoli.