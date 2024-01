Serie A, colpo a sorpresa: arriva dal Levante

I top club della Serie A continuano a monitorare attentamente colpi entusiasmanti: un giovane talento pronto a sbarcare in Italia

Ancora un affare da urlo anticipando la folta concorrenza per i giovani talenti in giro per l’Europa: ecco l’indiscrezione arrivata pochi minuti fa in Serie A. Sono ore frenetiche anche in Italia con tanti possibili affari da portare a termine negli ultimi giorni di gennaio: l’affare possibile dalla Spagna.

Un momento decisivo per chiudere gli ultimi colpi di mercato a gennaio. I top club della Serie A si sono dati da fare portando a termine numerose operazioni da urlo: ecco l’affare proveniente dal Levante con il classe 2007 pronto a vestire la casacca di una prestigiosa squadra italiana.

Affare fatto, può sbarcare subito in Italia

Un nuovo possibile colpo di calciomercato anticipando le big d’Europa: il giovane talento è pronto a volare subito in Serie A. Ecco la ricostruzione della vicenda con l’ultim’ora davvero stravolgente per un club italiano, pronto alla chiusura.

Come svelato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, il Milan sta provando ad acquistare Buba Sangaré, esterno del Levante, classe 2007 che ha collezionato già qualche minuto in Segunda Division. La sua valutazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

La società rossonera è sempre molto attiva con Moncada che ha prelevato i migliori giovani talenti in circolazione: ecco Sangarè pronto a sbarcare subito in Italia per vestire la maglia rossonera. Un altro colpo a sorpresa per le big della Serie A con l’ultim’ora pubblicata pochi fa da Bianchin sul suo profilo Twitter.