Ceduto dal Napoli, Mazzarri si era opposto

Una cessione per il Napoli è stata particolarmente sgradita da Walter Mazzarri, il retroscena è emerso nelle scorse ore

Il tecnico del Napoli si sarebbe opposto invano a una cessione. La partenza non è piaciuta a Mazzarri, il quale ha avuto una marea di difficoltà da quando è tornato in azzurro.

Il Napoli in questa stagione ha un primato alquanto curioso. È la squadra che, da campione in carica, è intervenuta con maggior decisione sul calciomercato. Un po’ anche per rimediare agli errori fatti in estate e cercare, quindi, di migliorare una classifica deficitaria.

Mazzarri cercherà di dare un nuovo slancio al Napoli, al tecnico toccherà il compito di far integrare Mazzocchi, Perez, Dendocker, Traorè e Ngonge. I cinque nuovi arrivi non hanno però levato l’amaro in bocca al tecnico.

L’allenatore si era opposto a una cessione, voleva trattenere un calciatore che ha sempre stimato e aveva mostrato buoni spunti proprio dopo il suo arrivo sulla panchina del Napoli.

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha svelato tutto il nervosismo del tecnico del Napoli per una partenza in casa azzurra. Mazzarri ha dimostrato di poter puntare sui giovani, la vendita in prestito effettuata dalla dirigenza ha preso in controtempo il mister: insomma, Mazzarri non voleva che Zerbin andasse via.

Mazzarri voleva la permanenza di Zerbin, la rivelazione di Angelozzi

Il giovane attaccante sino a qualche giorno fa sembrava destinato proprio al Frosinone, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Angelozzi ha svelato un dettaglio particolare su quanto successo: “Stavamo dietro al calciatore da dicembre, il Napoli era incerto sul darlo via e Mazzarri si era opposto. Ho provato anche a inserire Popovic nell’operazione, ma ho commesso un errore”.

Angelozzi ha svelato come Zerbin sarebbe comunque partito dal Napoli, l’attaccante aveva scelto inizialmente la meta di Frosinone. I ciociari, non potendo compiere più l’operazione per Popovic (da tesserare come extra comunitario), hanno perso questa chance con il club azzurro che alla fine ha chiuso una doppia trattativa col Monza, mandando in prestito l’esterno italiano e il giovane talento classe 2006.

Angelozzi si rammarica, così come il tecnico del Napoli. Mazzarri dovrà rinunciare a Zerbin nella seconda parte della stagione. I due gol nella Supercoppa Italiana restano comunque la prova del talento dell’attaccante, impegnato nel 2023-24 in dieci occasioni. In queste settimane, il mister avrà modo di provare gente dal buon potenziale offensivo come Traorè (una sorta di jolly tra centrocampo e attacco) e Ngonge, reduce da un ottimo girone d’andata giocato con il Verona.