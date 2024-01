Commozione per Eriksson: nessuno riesce a trattenere le lacrime

Grande commozione per Sven Goran Eriksson, ex tecnico della Lazio costretto a dover fare i conti con un male incurabile

Il 2024 è iniziato da poche settimane ma ha già riservato più di qualche duro colpo per i tifosi di tutto il mondo. Anno che si è aperto con la sconcertante notizia di Sven Goran Eriksson, ex storico tecnico dell’ultima Lazio campione d’Italia, che ha confessato di essere alle prese con un tumore in fase terminale. Profondo dispiacere nei confronti dell’ancora oggi amatissimo allenatore.

Apprezzato e rispettato non solo dai tifosi biancocelesti, ma da quelli di tutto il mondo visto che durante la sua carriera sportiva si è fatto apprezzare ovunque ha lavorato. Anche se si è calcisticamente formato in Italia, dopo gli anni della Serie A ha avuto importanti esperienze anche lontano dal nostro campionato.

Bell’avventura per lui sulla panchina dell’Inghilterra che nella sua storia, prima di lui, non aveva mai affidato la Nazionale ad allenatori stranieri. Questo testimonia quanto sia stimato nel suo ambiente. Giusto qualche giorno fa, gli appassionati di calcio e non solo hanno voluto fargli sentire il proprio affetto, evento che rimarrà per sempre indimenticabile per chi lo ha vissuto.

Omaggio ad Eriksson: il pubblico è tutto per lui

Appena qualche giorno fa a voler rendere omaggio al tecnico svedese malato di tumore allo stato terminale è stata la redazione de Le Iene, che è volata fino in Svezia per portare al mister i saluti dei suoi ex giocatori e dei tifosi. Questa volta, però, è stato lo stesso Eriksson a rendersi protagonista. Nessuna degenza a casa per lui che sembra voler continuare a vivere fino all’ultimo istante.

Così Eriksson è tornato ad apparire in pubblico e lo ha fatto nella sua terra d’origine, a margine di un prestigioso evento. Lì, sul palco della Friends Arena di Stoccolma, l’ex Lazio e Sampdoria è stato chiamato a ritirare un importante riconoscimento. La cosa più bella, e ancor più gradita del premio, è stata però la baraonda con la quale il pubblico ha accolto il suo beniamino.

Pare infatti che ad aspettarlo ci fossero oltre 2000 mila persone, la maggiore parte del pubblico si è presentata lì soprattutto per lui. Con grande commozione, e profonda umiltà, Eriksson ha voluto ringraziare tutti dal più profondo del suo cuore. La sua è una figura già entrata nella leggenda e destinata a non essere dimenticata mai più.