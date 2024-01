Dal Napoli alla Roma, Pinto a Milano per chiudere

La Roma vorrebbe acquistare subito un calciatore che milita in Serie A e piace parecchio anche al Napoli: Tiago Pinto a Milano per chiudere.

Tiago Pinto lascerà il suo incarico ufficialmente il prossimo 3 febbraio. Per adesso, però, è ancora colui che deve occuparsi in prima persona della gestione del calciomercato. Dopo l’esonero di José Mourinho, la Roma spera che Daniele De Rossi possa avere un ottimo impatto sulla squadra giallorossa (i tifosi ovviamente sono dalla sua parte e non potrebbe essere altrimenti).

Parallelamente la dirigenza sta cercando di potenziare il più possibile la rosa a disposizione. In difesa la situazione dovrebbe migliorare a breve col rientro a pieno regime di Chris Smalling, che ormai è sempre più vicino. Huijsen, inoltre, ha qualità per poter dare un contributo significativo alla causa capitolina, ma ovviamente bisogna evitare di gettargli troppa pressione addosso.

Stiamo parlando di un calciatore giovanissimo che ha accumulato pochissima esperienza nel campionato di Serie A, perciò è più che opportuno procedere con la massima cautela. Qualcosa, senza dubbio, servirebbe sulle fasce, forse il vero punto debole della ‘Magica’ allo stato attuale delle cose.

Non è un caso che la società si sia mossa concretamente negli ultimi giorni al fine di affondare il colpo Angelino, terzino sinistro di proprietà del Lipsia. È stato già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore, manca però quello con il club tedesco.

La Roma vorrebbe assicurarsi le prestazioni dell’ex Manchester City in prestito con diritto di riscatto e dalle parti di Trigoria filtra ottimismo circa la buona riuscita dell’operazione, però è necessario far uscire qualcuno sull’out di sinistra. E non è tutto, perché Pinto è al lavoro anche per chiudere in fretta un affare riguardante il reparto offensivo.

Calciomercato Roma, pressing su Baldanzi: Napoli più lontano

Stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, la Roma nelle scorse ore ha intensificato il pressing su Tommaso Baldanzi. Abbiamo a che fare con uno dei talenti italiani più intriganti in circolazione guardando in prospettiva. Aggiungiamo che le caratteristiche di Baldanzi sono molto simili a quelle di Paulo Dybala.

Pinto da mercoledì 24 gennaio si trova a Milano proprio con l’intento di mettere in atto uno sprint decisivo. Contatti in corso sia con l’Empoli che con gli agenti del gioiellino classe 2003, che raggiungerà la soglia dei 21 anni di età il prossimo 23 marzo. Il prezzo del cartellino si attesta intorno ai 15 milioni di euro, mentre la scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2027.

La formula scelta dalla Roma è prestito con obbligo di riscatto, con i giallorossi che non devono obbligatoriamente cedere prima di tentare l’assalto finale. Il giocatore nel recente passato è stato accostato anche al Napoli targato Aurelio De Laurentiis, che adesso però appare molto più indietro rispetto ai rivali romanisti. Il tempo, come sempre, emetterà le sue sentenze.