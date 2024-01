De Laurentiis choc, partita la querela: risposta in diretta

Aurelio De Laurentiis non pensa solo al Napoli: il presidente partenopeo l’ha querelato ed è arrivata una risposta choc in diretta

Il Napoli sta cercando di rialzarsi e, per farlo, deve valutare tutti gli aspetti utili al conseguimento di un successo. Prima di tutto, c’è il campo, perché è lì che si cresce, si lavora e poi si giocano le partite, quindi il fattore che determina i risultati positivi e quelli negativi.

Poi c’è il calciomercato, le scelte – e spesso negli ultimi mesi, quelli dopo lo scudetto, non sono state corrette -. E per ultimo, sicuramente non per importanza, c’è la società. Aurelio De Laurentiis, nel bene o nel male, si muove tanto, lo fa come imprenditore, a livello politico, nel pensare di far crescere il brand e il club il più possibile in futuro.

Evidentemente, il presidente si tutela anche in ambito legale, perché ha usato i mezzi a sua disposizione per querelare Mauro Corona. I motivi non sono ancora ben chiari, ma la sua scelta riguarda anche Bianca Berlinguer. In trasmissione ‘E’ sempre Cartabianca’, in onda su Rete4, non è mancata una frecciata diretta proprio al numero uno del Napoli.

De Laurentiis ha querelato Mauro Corona: lui risponde in diretta

Mauro Corona è uno scrittore, un alpinista, un uomo dalla forte identità che è solito dimostrare, senza alterarla più di tanto (anzi, per nulla) negli studi di Bianca Berlinguer. Lì si parla un po’ di tutto, quasi sempre di politica, ma non poteva mancare uno sfogo del 73enne dopo la querela di De Laurentiis.

“Ho corso tanti pericoli nella vita, ora sono stufo. Se De Laurentiis è un uomo nobile del sud, perché non mi sfida a duello? Oggi ti querelano perché poi chiedono i soldi, i danni morali”, dice senza mezzi termini Corona. E aggiunge: “E’ querelata anche lei con me (Bianca Berlinguer, ndr.), vediamo come va”.

Tra il recriminare e il far presente la sua frustrazione, usa anche termini piuttosto pesanti: “De Laurentiis, un uomo potente, se la prende con un poveraccio come me. Sono cose che mi avviliscono, bisogna stare attenti. Non so se verrò più in televisione, sono stufo. Bisogna stare attenti a tutto quello che si dice. Mi sto stancando, è probabile che molli tutto e torni nella grotta”. E vedremo chi vincerà la disputa legale, ma di sicuro Corona non l’ha presa bene, con la prima udienza in programma a ottobre.