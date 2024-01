“È il sogno del Napoli”: De Laurentiis, ‘scippo’ a Giuntoli

Aurelio De Laurentiis è pronto a fare uno scippo a Cristiano Giuntoli e alla Juve: il giocatore è il sogno del Napoli che è pronto a fare sul serio

Il Napoli sogna il colpo estivo da strappare alla Juve di Giuntoli. Sarebbe un doppio traguardo per Aurelio De Laurentiis perché togliere la cosiddetta “polpetta dal piatto” al club più acerrimo rivale e all’ex non avrebbe prezzo. Inoltre si tratta di un talento che il patron azzurro apprezza molto tanto da essere diventato praticamente un sogno da qualche mese.

Il talentino ucraino Heorhij Sudakov, centrocampista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk ha su di sé molti club ed è considerato una delle potenziali stelline nel panorama europeo. Ha diversi estimatori tra i top club e come detto tra di essi ci sono sicuramente in Italia la Juve e il Napoli. Del suo possibile approdo nel nostro campionato ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato al Tg Sport della Rai.

De Laurentiis sogna di scippare Sudakov a Giuntoli: la situazione

Il mister X per il centrocampo del Napoli per questa sessione di mercato si è rivelato essere Dendoncker. Il centrocampista belga è un nuovo calciatore azzurro e la volontà della società era quella di spendere poco in quel reparto. Perché il vero investimento intende farlo in estate.

Il sogno principale è Teun Koopmeiners, ma sarà destinato a restare tale. Con ogni probabilità andrà alla Juve. Ma proprio ai bianconeri, gli azzurri sono pronti a soffiare Sudakov dello Shakthar Donetsk, vecchio pallino del club partenopeo. Il tutto dipenderà, ovviamente, anche dalla qualificazione o meno alla Champions dell’anno prossimo. Perché naturalmente l’ucraino ha un costo. La squadra di Donetsk non lo lascerà partire a cuor leggero: per liberarsi del classe 2002 vuole la giusta offerta che solo un grande club può permettersi.

De Laurentiis medita di sferrare l’attacco decisivo nella prossima estate ma deve guardarsi dalla concorrenza e soprattutto venir incontro alle richieste che verranno fatte dallo Shakhtar. Sudakov viene già convocato dalla nazionale maggiore dell’Ucraina, quella che ha conteso fino all’ultimo all’Italia il posto ai prossimi europei. Di lui si parla un gran bene e può essere il centrocampista del futuro. Presto andrà via dallo Shakhtar, bisogna capire solo quale sarà il suo nuovo club. De Laurentiis sogna ma per prenderlo devono realizzarsi un paio di condizioni favorevoli al Napoli.