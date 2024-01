Gigi Riva, scoppia la polemica: “Morte strumentalizzata”

Gigi Riva, dopo la morte anche le polemiche: accuse di strumentalizzazione sul decesso del campione del Cagliari e della Nazionale italiana. Ecco cosa è successo

L’Italia è un paese dove non si riesce a non fare polemica, addirittura anche nei casi in cui sarebbe meglio mantenere toni più pacati. È quello che sta succedendo anche attorno alla morte di Gigi Riva, indimenticabile campione dello sport italiano, scomparso lunedì sera all’età di 79 anni. Protagonista dello scudetto del Cagliari del 1970 e anche dei trionfi dell’Italia, campionessa d’Europa nel 1968 e finalista mondiale del 1970, era ritenuto uno dei più grandi del nostro calcio.

Queste credenziale però evidentemente non bastano per esentarlo dall’onere di essere oggetto di polemiche e accuse, perfino nei giorni immediatamente successivi al suo decesso. Tutto parte inizialmente da ‘La Repubblica’, che nel ricordo del campione un’intervista che Riva fece con il ‘Venerdì’, inserto di fine settimana del quotidiano, nel novembre 2022. In quell’occasione, l’ex attaccante lombardo parlò di calcio ma anche di politica, non riservando critiche all’attuale governo.

Rombo di Tuono aveva detto di non essere affatto soddisfatto dell’elezione a Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni, e di pensarla diversamente da lei. Riva, nello specifico, rivelò di avere sempre votato “più al centro”. Parole che, riportate in questi giorni, hanno causato la reazione critica di Fabio Duranti di ‘Radio Radio’, che accusa ‘Repubblica’ di aver riportato un discorso “decontestualizzato”. Secondo lui, quella del quotidiano sarebbe una strumentalizzazione politica della morte del campione italiano.

Polemiche politiche attorno alla morte di Gigi Riva: chi strumentalizza chi?

A dargli ragione anche il giornalista Francesco Borgonovo, a sua volta intervenuto in difesa del governo e della Premier italiana. Va comunque tenuto presente che Gigi Riva è stato per tutta la sua vita una figura molto politica. La sua stessa idea di restare al Cagliari nonostante le offerte dei ricchi club del Nord ne è la conferma. Così come tanti altri aneddoti e dichiarazioni della sua storia sportiva e non, come ad esempio quando in Austria colpì con un pugno un tifoso razzista che se la stava prendendo col compagno Nené.

Le parole riportate da ‘La Repubblica’ sono assolutamente dello stesso Riva e pronunciate in tempi non sospetti, ma che Rombo di Tuono s’interessasse di politica e non solo di calcio è sempre stato noto. In questi giorni, online è circolata anche una foto risalente alla fine degli anni Settanta o ai primi anni Ottanta, quindi poco dopo il ritiro, che lo vedeva a un incontro organizzato dal Partito Comunista. In quell’occasione, Gigi Riva intervenne in un dibattito in favore della causa palestinese, tema ancora di drammatica attualità oggi.