Il Napoli non si ferma più: ecco il re degli assist

Il Napoli continua a smuovere il calciomercato: la campagna acquisti degli azzurri non si ferma e potrebbe presto portare un calciatore di grande qualità nel capoluogo campano

Il Napoli sta reagendo a un inizio di campionato storto, dopo i fasti della scorsa stagione e il terzo scudetto conquistato nella sua storia. Le difficoltà sono state tante, esattamente come le scelte sbagliate: diversi colpi estivi non hanno reso secondo le aspettative, e ora Aurelio De Laurentiis sta provando a rimediare.

I miglioramenti, però, non passeranno solo dai nuovi arrivi. La squadra è più compatta e determinata, e l’ha dimostrato anche in Supercoppa italiana, dove è stata a un passo dal portare l’Inter ai rigori, dopo l’inferiorità numerica per l’espulsione di Simeone. Comunque, un sforzo non sta mancando da parte del presidente per allungare la rosa e aumentare le alternative a disposizione del tecnico toscano: Mazzocchi è un giocatore duttile e capace di dare un’alternativa importante per giocare a tre.

Ngonge potrebbe dare quella fantasia che spesso è mancata a partita in corso e Traorè è un uomo in più di qualità e inserimento, che potrebbe alzare il livello del gioco e mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte. Sempre a centrocampo, però, potrebbe esserci un nuovo arrivo che non dovrebbe essere sottovalutato.

Il Napoli si rinforza ancora: nel mirino il re degli assist

Stavolta, secondo quanto riporta Ekrem Konur, il Napoli potrebbe guardare in casa Fenerbahce e con tutta l’intenzione di puntare uno dei calciatori più interessanti dei turchi.

I campioni d’Italia in carica, infatti, avrebbero messo nel mirino Sebastian Szymanski, classe 1999 che ha già realizzato 14 assist stagionali e 12 gol – nove e nove in campionato. Sono numeri mostruosi, confermati anche in campo europeo, che lo rendono una gemma preziosa, il perfetto sostituto di Zielinski, in partenza a giugno, come caratteristiche.

Il polacco può giocare, infatti, da centrocampista centrale, da trequartista e anche da esterno offensivo destro. Peccato che ci siano diversi ostacoli prima del decollo della trattativa, soprattutto per gennaio. Per il Fenerbahce è un uomo fondamentale e non vorrebbero perderlo ora, in più ha una valutazione di 20 milioni di euro che non aiuta.

C’è anche un’ampia concorrenza da dover battere. Negli scorsi giorni, si sono fatti vivi diversi club di Premier League, ora in prima fila, oltre ai partenopei, ci sono Real Sociedad, Arsenal e Tottenham.