La decisione è incredibile: tutta ‘colpa’ di Ronaldo

Ha davvero dell’incredibile la decisione presa all’improvviso dalla società: la “colpa” è dell’ex fuoriclasse della Juventus

Nonostante si sia trasferito in Arabia Saudita, lontano dai riflettori del calcio europeo, uno come Cristiano Ronaldo riesce sempre a far parlare di sé in un modo o nell’altro. E questa cosa la dice lunga su quanto sia importante una figura come lui nel mondo del calcio.

Il fuoriclasse portoghese, passato anche nella Juventus, ha rilasciato diverse dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso soprattutto ai tifosi francesi. CR7 ha affermato ai Dubai Soccer Awards come ormai la Saudi Pro League sia diventata migliore della Ligue 1. Dichiarazioni che alla Francia e ai transalpini non sono piaciute, con più di qualcuno che ha asserito come Ronaldo le abbia fatte solo perché in Francia ci ha giocato Leo Messi, suo storico rivale.

Anche in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo è diventato ancora più un’icona di quanto non lo fosse già in passato, l’Al Nassr se lo sta godendo ed ha intenzione di tenerselo stretto. Per il club saudita, il fuoriclasse lusitano è ovviamente una pezzo fondamentale del proprio progetto e, proprio “a causa sua”, ha preso una decisione davvero clamorosa.

Cristiano Ronaldo, oltre che essere un fuoriclasse assoluto, è un simbolo del calcio mondiale ed ovunque va a giocare ci sono tifosi che quasi fanno i debiti per poterlo andare a vedere. Ed erano pronti a vederlo anche i tifosi cinesi, considerato che l’Al Nassr sarebbe dovuto andare in tour proprio in Cina, ma purtroppo per loro il sogno di vedere Ronaldo resterà tale.

Il club saudita, infatti, ha preso una decisone incredibile, facendo sapere tramite un comunicato ufficiale di aver annullato la sua tournée in Cina proprio per colpa di CR7. Il motivo? Il fuoriclasse portoghese ha subito un infortunio muscolare e non avrebbe potuto prendere parte alle partite in programma, facendo prendere all’Al Nassr la clamorosa decisione di annullare tutte le amichevoli in campo cinese.

Clamoroso Al Nassr: decisione incredibile, “colpa” di Ronaldo

Nel comunicato, l’Al Nassr fa sapere come si stia già lavorando per trovare un’altra data in futuro per permettere ai tifosi cinesi di vedere Cristiano Ronaldo giocare nel loro paese. Il club saudita ha sottolineato come ci sia un rapporto di forte amicizia tra Arabia Saudita e Cina e di sicuro il popolo cinese avrà l’opportunità di vedere giocare Ronaldo da vicino.

Una decisione davvero incredibile quella presa dall’Al Nassr, ma che spiega chiaramente quanto peso abbia ancora una figura come Cristiano Ronaldo che, pur andando ormai verso i 40 anni, smuova ancora mari e monti.