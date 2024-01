L’addio è improvviso: i segreti sulla salute di Schumacher

Le condizioni di salute di Michael Schumacher ancora al centro dell’attenzione: quello che è successo è davvero incredibile

Lo scorso 3 gennaio Michael Schumacher ha compiuto 55 anni: un traguardo vissuto in maniera assai diversa da quella che oltre undici anni fa il campione tedesco si sarebbe aspettato. Nelle ultime ore è giunta una notizia clamorosa proprio sulle condizioni di Michael.

Sette titoli mondiali vinti, una carriera stratosferica con cui ha segnato per sempre pagine indelebili della storia della Formula 1. Ma il 29 gennaio 2013 in occasione di una vacanza sulle nevi di Meribel con la famiglia, Michael è caduto dagli scii: un gravissimo incidente che sembra averlo cambiato per sempre.

Negli ultimi giorni a tenere banco riguardo al futuro di Micheal Schumacher ha sicuramente preso grande importanza la notizia che il tedesco potrebbe presenziare al matrimonio della figlia Gina-Maria alla fine della prossima estate. Pare che il trasferimento dell’ex pilota nella villa di Maiorca, adibita per celebrare le nozze, sia tra l’altro già stato avvenuto.

Ad ogni modo nelle scorse ore è accaduto qualcosa di veramente imprevisto che riguarda Cora Brinkmann, modella e conduttrice tedesca che è stata sposata per quindici anni con il fratello di Michael, Ralf. L’ex cognata ha preso parte ad una trasmissione tedesca ‘I’m a Celebrity’ finendo, tuttavia, per lasciare i riflettori molto presto.

Schumacher, segreti a rischio: se ne va l’ex cognata

Il motivo? Sembra che Cora – stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’ – abbia finito per essere allontanata dai responsabili della televisione poichè considerata troppo ‘loquace’. C’è stato infatti il rischio concreto di una fuga di notizie sulle condizioni di Michael: qualcosa contro cui la famiglia lotta da ben undici anni.

Sembra che l’ex moglie di Ralf abbia iniziato a far trapelare alcune notizie sullo stato di Schumacher e per questo sia stata immediatamente allontanata dalla trasmissione. Secondo la ‘Bild’, inoltre, qualunque indiscrezione fosse venuta fuori avrebbe di fatto rotto il ‘gentlemen’s agreement’ tra la famiglia dell’ex ferrarista e l’emittente ‘RTL’, che ha proposto la trasmissione.

Il fratello di Schumi aveva, in precedenza, dichiarato come fosse sicuro che l’ex moglie non avrebbe fatto alcuna rivelazione sullo stato di Michael. Poco prima della terza puntata della trasmissione (in tedesco, ‘Ich Bin Ein Star‘) sarebbe stato annunciato l’addio di Cora, apparentemente per motivi di salute della stessa.

“Non posso più sopportarlo, voglio andare a casa”, avrebbe detto la Brinkmann per la quale si è supposto anche la possibilità che avesse il Covid, vista una fortissima tosse.

Ad ogni modo, il ‘rischio’ è stato scampato visto che nulla è emerso ufficialmente durante le puntate della trasmissione: ed il riserbo intorno a Michael Schumacher continua a tenere col fiato sospeso i fan dell’ex campione del mondo.