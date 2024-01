Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Bologna: beffato il Milan

Mercato Napoli, arriva il colpo a sorpresa dal Bologna che può davvero essere utile alla causa dei partenopei e far esultare anche Walter Mazzarri. Beffato il Milan, che da tempo si stava muovendo sulle tracce del calciatore al pari di altre società. Può rappresentare un chiaro indirizzo per le prospettive di questa società.

Il Napoli è stato senza ombra di dubbio il grande protagonista di questa sessione di mercato. La società di Aurelio De Laurentiis ha chiuso diversi colpi, tanto per l’immediato quanto in prospettiva futura. Il primo a sbarcare all’ombra del Vesuvio è stato Pasquale Mazzocchi, seguito poi a raffica da Traorè, Ngonge e Dendoncker. Manca adesso la ciliegina sulla torta, vale a dire il difensore centrale in grado, secondo i piani societari, di dare stabilità al reparto. A sorpresa, però, può arrivare un altro innesto che arriva direttamente dal Bologna e che rappresenta una novità del tutto inattesa. Soprattutto ora.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Bologna

Gli azzurri stanno lavorando per portare nel minor tempo possibile Nehuen Perez. Con l’Udinese l’affare sembra in dirittura d’arrivo e la fumata bianca può arrivare già nella giornata di lunedì. A sorpresa, però, può arrivare un altro colpo, stavolta dal Bologna. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano “Il Roma“, il Napoli ha messo nel mirino Riccardo Calafiori, che con la maglia del Bologna si è messo in mostra anche da difensore centrale. Sul giocatore c’è da tempo anche il Milan, che però non ha ancora mai affondato il colpo.

Napoli su Calafiori, nome nuovo per la difesa

I partenopei per questo motivo sono ancora pienamente in corsa per questo calciatore che rappresenta forse la migliore sorpresa di questo Bologna dei miracoli. Nato terzino sinistro, infatti, quest’anno si sta consacrando in un ruolo non suo. In una situazione di emergenza, infatti, Thiago Motta ha visto in lui le peculiarità per agire da difensore centrale. Ed i risultati sono stati davvero fantastici. Si tratta di un nome da tenere caldo per la prossima estate al pari di quello di Buongiorno, anche se trattare con il Torino non sarà assolutamente facile. Anche per il centrale granata c’è da fare i conti con la concorrenza del Milan.