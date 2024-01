Napoli, addio per Mazzarri: ecco la nuova panchina

Walter Mazzarri è pronto a dare l’addio al Napoli in estate: il tecnico però può restare in Serie A, pronta una nuova panchina

Walter Mazzarri ha accettato di tornare ad allenare il Napoli dopo più di dieci anni, pur sapendo che il suo ruolo era quello del puro e semplice traghettatore. Nessuna chance per lui di continuare con gli azzurri anche la prossima stagione, quando Aurelio De Laurentiis ha già in mente di affidare un nuovo progetto ad un altro allenatore che sceglierà con cura nei prossimi mesi. Un nuovo Napoli che sorgerà sulle ceneri di quello che ha vinto lo scudetto.

Intanto in quest’anno di transizione bisogna cercare di salvare il salvabile e, dopo che la vittoria di un trofeo anche in questa stagione è evaporata quasi del tutto (resterebbe la Champions ma è ai limiti dell’impossibile), non resta che spendere tutte le energie per cercare di arrivare tra le prime quattro e poi iniziare un nuovo corso da luglio in poi. Intanto però non è da mettere in secondo piano quanto sta facendo il tecnico di San Vincenzo.

Napoli, addio per Mazzarri e nuova panchina in serie A

In attesa di capire come terminerà la stagione, il rilancio dell’ex Torino e Cagliari non è passato inosservato in Serie A. Ci sono alcuni club, infatti, che lo stanno seguendo con interesse.

Non è esclusa, infatti, una chiamata da un’altra squadra di A a fine torneo per cominciare un nuovo progetto con il tecnico toscano. Ci sarebbero già due club pronti a scommettere sull’esperto tecnico. Ci riferiamo a Lecce e Udinese. Ovviamente per entrambe c’è come prima cosa l’obbligo di restare nel massimo campionato. Una volta raggiunta la salvezza, poi, si ragionerà sulle scelte in vista della prossima stagione.

Soprattutto in casa friulana è una stagione travagliata, con il club dei Pozzo che dopo tanti anni rischia seriamente la retrocessione. Il cambio in panchina da Sottil a Cioffi ha portato relativamente risultati migliori. Comunque vada in estate sarà rivoluzione e diventa complicato pensare che il prossimo anno ci sarà ancora il fiorentino in panchina.

Ecco che affidare un nuovo progetto a Mazzarri è un’idea che ci starebbe tutta. I salentini, invece, sono più tranquilli e ad inizio campionato hanno viaggiato ad altissima velocità: se dovesse arrivare una salvezza facile non è escluso che D’Aversa possa essere confermato. In caso di addio la pista Mazzarri può diventare realtà.