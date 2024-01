Napoli: decisione presa, scelto il nuovo tecnico

Il Napoli nelle prossime settimane dovrà sciogliere i dubbi sul tecnico. ADL ha le idee molto chiare e il tutto potrebbe entrare nel vivo in davvero poco tempo.

La sconfitta in Supercoppa e le polemiche sono ormai messe alle spalle in casa Napoli. Ora l’obiettivo è quello di riuscire a chiudere al quarto posto e poi aprire un nuovo ciclo la prossima stagione.

L’idea è quella di regalare alla tifoseria un grande tecnico e la scelta in casa Napoli sembra essere ormai presa. ADL ha le idee molto chiare, ma naturalmente fino a quando non si hanno delle certezze tutto può ancora accadere e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Napoli: scelto il nuovo tecnico, le quote non mentono

Il Napoli è pronto a scegliere il nuovo tecnico. Per il momento la stagione si concluderà con Mazzarri. Poi si cambierà registro e si troverà un allenatore in grado di poter alzare il livello della squadra e magari sognare in grande. Per il momento sono in corso tutte le valutazioni del caso e non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro molto più chiaro sul futuro della panchina azzurra.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, le quote danno Mourinho come il grande favorito per la panchina del Napoli per la prossima stagione. I contatti tra ADL e Mendes sono in corso ormai da tempo e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro sul futuro dei partenopei.

In corsa restano anche Conte e Italiano, ma non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro su chi allenerà il Napoli la prossima stagione. Sembra essere una corsa a tre, ma non possiamo escludere assolutamente delle sorprese dell’ultima ora.

Napoli-Mourinho: l’ipotesi resta possibile

Napoli e Mourinho: un matrimonio che potrebbe farsi nelle prossime settimane. ADL ci pensa e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso. Per il momento non c’è niente di certo e, quindi, un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane e, quindi, i tifosi azzurri aspettano con ansia di conoscere il nome del prossimo tecnico.