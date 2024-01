Napoli, Mourinho dopo Mazzarri: doppio annuncio in diretta

In casa Napoli si guarda già alla panchina della prossima stagione: c’è José Mourinho per il dopo Walter Mazzarri. Doppio annuncio in diretta

Un altro obiettivo è volato via per il Napoli. Dopo scudetto e Coppa Italia, gli azzurri hanno detto addio anche alla Supercoppa Italiana. A Kvaratskhelia e compagni non resta che provare a centrare il quarto posto che conduce in Champions League e fare più bella figura possibile col Barcellona agli ottavi. Ora in società ci si interroga per il dopo Mazzarri.

Il tecnico toscano non resterà in azzurro anche la prossima stagione, su questo non sembrano esserci dubbi. Aurelio De Laurentiis è al lavoro per cercare il nuovo tecnico e intende prendersi quanto più tempo senza lasciare nulla al caso. Uno dei nomi più gettonati è sicuramente quello di José Mourinho, al momento addirittura in pole.

Della situazione ne ha parlato Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, a Radio Punto Nuovo. Il dirigente è tornato su quanto successo in Supercoppa in primis, con uno sguardo però anche alla prossima stagione per quanto riguarda la panchina azzurra. L’annuncio non lascia adito a dubbi.

Al Napoli dopo Mazzarri arriva Mourinho: c’è l’annuncio

“Non ho apprezzato la premiazione disertata da parte di Mazzarri, mi sa di mancanza di rispetto verso gli avversari, verso il pubblico e anche verso i propri giocatori”, attacca l’ex ad nerazzurro. “Già essere andato via prima del triplice fischio lascia a desiderare. Queste non sono belle scene da vedere quando poi ci lamentiamo che il calcio è violento e polemico”. Elogiato, invece, il comportamento di De Laurentiis: “L’ho apprezzato molto, ha stemperato la tensione con il suo intervento. Molto bravo”.

Questa però è solo la premessa per parlare del futuro di Mazzarri e specialmente della panchina del Napoli: “Non credo si cambi ora. Vero che Mazzarri ha fallito un altro obiettivo e ha peccato anche dal punto di vista comportamentale, ma sarebbe scorretto sostituirlo adesso solo perché non ha vinto la Supercoppa”, sentenzia Paolillo.

Ma per il futuro, invece, c’è l’apertura: “José alla Roma ha pagato colpe non sue, la squadra peccava tecnicamente nei vari reparti. Mou al Napoli la prossima stagione non lo escludo”. D’altronde la pista Mourinho-Napoli è calda in vista della prossima estate, non di certo per il proseguo di questa stagione. Tutto sembra andare in un’unica direzione. Quella di Mou dopo Mazzarri.