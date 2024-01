Non solo Giuntoli, sul talento piomba il Milan: duello bomba

In attesa del prossimo turno del campionato di Serie A, Juventus e Milan stanno dando vita ad un duello in sede di calciomercato

Dopo il successo netto contro il Sassuolo all’Allianz Stadium, la Juve ha fornito domenica scorsa un’altra prestazione davvero positiva. I bianconeri hanno battuto per 0-3 (tra l’altro lo stesso risultato della vittoria contro i neroverdi) al Via del Mare il Lecce di Roberto D’Aversa. Il protagonista di queste due gare è stato Dusan Vlahovic.

Sia contro il Sassuolo che contro il Lecce, infatti, l’attaccante serbo ha realizzato una doppietta, dimostrando di essere tornato ad un livello che tutti si aspettano da lui. Con la vittoria rimediata contro il Lecce, sfruttando anche la mancata scesa in campo dell’Inter a causa della Final Four della Supercoppa italiana (poi vinta proprio dai nerazzurri), la Juventus è tornata a guidare la classifica del nostro campionato.

Tuttavia, considerando che in corso la sessione di mercato del mese di gennaio, la Juve è impegnata anche sul fronte del calciomercato. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, di fatto, sono al lavoro per rinforzare ancora di più la squadra di Allegri. I due dirigenti vogliono consegnare al tecnico toscano ulteriori opzioni, anche se su uno dei loro obiettivi bisogna registrare il forte inserimento del Milan.

Secondo indiscrezioni, il club rossonero sarebbe piombato in maniera forte su un profilo seguito dalla rivale, ovvero Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk, anche se l’operazione per portare il classe 2002 a giocare in Serie A è molto esosa. Parliamo infatti di una richiesta di 30 milioni di euro.

Juve, il Milan piomba su Sudakov: le ultime

Chiunque dovesse prendere Sudakov riuscirebbe a compiere un grandissimo colpo di mercato. La giovane stella dello Shakhtar Donetsk, infatti, è uno dei profili più seguiti a livello europeo. Il Milan, che sicuramente per la prossima stagione farà qualcosa per rinforzare la propria trequarti, potrebbe quindi beffare proprio la Juventus.

I bianconeri sono proprio alla ricerca di un giocatore che possa compiere dei movimenti senza palla, così da aiutare la sua fase di manovra. Anche un altro obiettivo di Cristiano e Giovanni Manna, infatti, ha delle caratteristiche simili a quelle di Georgiy Sudakov, ovvero Teun Koopmeiners dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, almeno secondo diverse indiscrezioni di mercato, nei piani della Juve uno non escluderebbe l’altro.