Osimhen dice addio: il Napoli ha già trovato il sostituto

Il Napoli si prepara alla cessione di Victor Osimhen: erede già trovato, investimento da urlo deciso da De Laurentiis

Il momento in casa Napoli non è mai stato tanto delicato. La sconfitta in Arabia Saudita in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter brucia ancora molto. Un mare di polemiche riguardo all’arbitraggio della gara che ha visto allo scadere la squadra di Inzaghi vincere grazie ad una rete di Lautaro Martinez.

In campo, però, adesso è tempo di rilanciarsi soprattutto in campionato visto il pesante distacco accumulato da Juventus ed Inter, ai vertici della Serie A. E per farlo servirà non solo il miglior Napoli ma anche il miglior Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa. L’ex Lille in questa stagione ha mostrato un’insofferenza molto pesante, soprattutto per la situazione in casa azzurra dopo la vittoria dello Scudetto.

L’addio di Luciano Spalletti ha, probabilmente anche nel morale, stravolto la squadra campione d’Italia che dopo la tragica guida di Rudi Garcia è adesso in mano a Walter Mazzarri. Un ritorno in Campania nostalgico e certamente ben accolto dalla tifoseria: i risultati, però, dicono ben altro.

E come un fulmine a ciel sereno negli scorsi giorno è piombato al centro dell’attenzione il futuro di Victor Osimhen che, circa un mese fa, ha firmato il rinnovo col Napoli fino al 30 giugno 2026. Nonostante ciò, la sensazione di un addio al termine della stagione è fortissima e la separazione con il centravanti nigeriano sta diventando sempre più scontata, ogni giorno che passa.

Napoli-Osimhen, è tutto finito: sostituto da 50 milioni

Alla ‘Cbs’ Osimhen ha affermato di aver ben delineato il suo futuro: “So cosa voglio fare, conosco il prossimo passo che ho intenzione di compiere. Ho deciso“. Dopo aver poi elogiato la Premier League, pare proprio che sia quella la probabile tappa del nazionale nigeriano a partire da giugno.

E il Napoli? Sembra che Aurelio De Laurentiis non solo non si sia trovato scoraggiato davanti all’uscita del suo attaccante ma che voglia con forza rilanciare, portando a Castelvolturno uno dei bomber più ambiti e apprezzati del calcio europeo.

Si tratta di Victor Boniface, connazionale di Osimhen che la scorsa estate ha firmato con il Bayer Leverkusen. Il 23enne, che ha già una discreta esperienza in campo internazionale, per età e costi potrebbe rappresentare la svolta sperata dai tifosi azzurri.

Non sarà tuttavia semplice convincere la società tedesca che si sta godendo appieno Boniface, che fino a questo momento ha messo insieme 23 presenze con 16 gol e ben 8 assist vincenti. Con una proposta di 40-50 milioni di euro però, la dirigenza campione d’Italia in carica potrebbe avere la meglio.