Strefezza subito nella big di Serie A: rinforzo Champions League

La big di Serie A ha messo gli occhi su Gabriel Strefezza ed è pronta a chiudere l’operazione già a gennaio: il Lecce non si oppone

Gabriel Strefezza non sta riuscendo a bissare la scorsa stagione in termini realizzativi, ma rimane comunque un elemento importantissimo per consentire al Lecce di centrare l’obiettivo salvezza. Finora due centri in questa annata per il brasiliano con cittadinanza italiana (uno in campionato e l’altro in Coppa Italia), diventato lo scorso anno capitano dei giallorossi. I tifosi salentini sperano che in questa seconda parte di campionato Strefezza possa risultare davvero l’uomo decisivo, ma le voci di mercato sul giocatore preoccupano molto l’appassionato pubblico leccese.

Nelle ultime settimane, infatti, il rapporto con il tecnico Roberto D’Aversa (che non lo ha schierato tra i titolari contro la Juventus) sembra non essere più quello di prima. Il direttore sportivo Trinchera ha tenuto a precisare che Strefezza è un giocatore importantissimo per il Lecce, ma al tempo stesso ha sottolineato che nessuno può essere considerato incedibile: posizione condivisa anche dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino

Proprio Corvino si è fatto vedere all’Hotel Sheraton di Milano, quartier generale del calciomercato, per discutere sia di operazioni in entrata che in uscita. Di certo il dirigente dei salentini avrà avuto modo di parlare anche con le possibili pretendenti di Gabriel Strefezza.

Strefezza nella big di A: dal Lecce alla Champions

Al momento nessun club si è fatto concretamente avanti per Strefezza: si era parlato di un tentativo del Como, attualmente secondo in Serie B e in piena corsa per la promozione, ma i lariani hanno prontamente smentito. Tuttavia nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una squadra che potrebbe consentire al giocatore di disputare la Champions League.

Stiamo parlando della Lazio, che avrebbe avviato i contatti sia con il Lecce che con il giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione. I biancocelesti sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato, sempre mantenendo uno sguardo molto attento al bilancio. Ecco perché Strefezza potrebbe scalare velocemente posizioni tra le priorità del club del presidente Claudio Lotito.

Il 26enne di San Paolo ha un contratto con il Lecce fino al 2025: l’impressione è che la richiesta dei salentini si possa aggirare intorno ai dieci milioni di euro, ma la Lazio punta sulla volontà del giocatore per provare a convincere Corvino anche con un’offerta più bassa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa trattativa andrà effettivamente in porto: Strefezza potrebbe davvero diventare l’arma in più per Maurizio Sarri.