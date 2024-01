Un disastro totale: UFFICIALI le dimissioni del tecnico

In queste ultime ore bisogna registrare delle dimissioni di un tecnico che hanno fatto subito il giro del mondo

Il mese di gennaio deve ancora finire, ma bisogna registrare già tanti accadimenti in questo scorcio di tempo così breve. Basti pensare sia alla corsa Scudetto tra la Juventus di Max Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi e alla Supercoppa italiana. Quest’ultima, infatti, è stata vinta lunedì scorso proprio dai nerazzurri, i quali hanno sconfitto il Napoli campione d’Italia con un gol di Lautaro Martinez realizzato nei minuti di recupero del match.

Un altro accadimento che ha occupato sia le prime pagine dei quotidiani sportivi che tanti servizi televisivi è stato sicuramente l’avvicendamento sulla panchina della Roma tra José Mourinho e Daniele De Rossi. I Friedkin, dopo la sconfitta rimediata allo Stadio contro il Milan, hanno di fatto deciso di dire addio al tecnico portoghese, il cui rapporto era ai minimi termini sin dalla finale di Europa league persa ai calci di rigore contro il Siviglia.

Questo cambio di panchina è solo l’ennesimo che capitano quest’anno in Serie A. Basti pensare che anche il Napoli campione d’Italia ha cambiato il proprio allenatore. Dopo la sconfitta contro l’Empoli dello scorso novembre, di fatto, il patron partenopeo ha deciso di esonerare Rudi Garcia per riportare Walter Mazzarri sotto l’ombra del Vesuvio. Tuttavia, al netto dei vari avvicendamenti avvenuti nel campionato italiano, adesso bisogna registrare delle dimissioni di un tecnico in un altro evento che sta caratterizzando questo mese di gennaio, ovvero la Coppa d’Africa.

Djamel Belmadi, infatti, ha presentato le proprie dimissioni da ct dell’Algeria. Il motivo che ha portato il tecnico a prendere questa decisione è stato il pessimo andamento della sua squadra nell’edizione della Coppa d’Africa che si sta tenendo in questi giorni nella Costa d’Avorio del grandissimo Didier Drogba.

Algeria eliminata dalla Coppa d’Africa: si dimette Belmadi

Dopo aver perso incredibilmente con il risultato di 0-1 contro la Mauritania, infatti, l’Algeria è stata eliminata dalla massima competizione africana per nazionali. Tuttavia, il percorso della selezione guidata da Djamel Belmadi, che aveva vinto la Coppa d’Africa del 2019, era già stato compromesso nelle prime due gare della fase a gironi dell’edizione quest’anno.

L’Algeria ha infatti pareggio prima per 1-1 contro l’Angola e poi contro il Burkina Faso con il risultato di 2-2. La Nazionale di Bennacer, che ha giocato solo i primi cinquantadue minuti della manifestazione, è quindi la prima grande delusione della Coppa d’Africa di quest’anno. Nel frattempo, sabato inizieranno gli ottavi di finale dove il big match è sicuramente quello tra la Nigeria ed il Camerun.