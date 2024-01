Conte al Napoli a giugno, arriva la conferma

In casa Napoli si pensa al presente e al futuro. Il club azzurro cambierà sicuramente guida tecnica a fine stagione: conferme su Conte

La stagione 2023/2024 del Napoli si è rivelata un vero e proprio fiasco. Il club partenopeo ha perso qualche pedina rispetto allo scorso anno, ma nessuno si sarebbe aspettato un crollo cosi repentino. Dallo scudetto vinto o meglio dominato in scioltezza a un campionato anonimo dove il quarto posto è l’obiettivo principale ed appare piuttosto complicato.

Prima Rudi Garcia, poi il clamoroso ritorno di Walter Mazzarri: De Laurentiis le sta provando tutte per rialzare il suo Napoli e anche il calciomercato invernale ha visto gli azzurri assoluti protagonisti. Diversi colpi in tutti i reparti e l’obiettivo è dare nuova linfa al club partenopeo. Al momento tutto ciò appare complicato e il club azzurro lavora al presente e al futuro. Se da un lato l’obiettivo è il mercato per finire al meglio la stagione, De Laurentiis pensa anche al futuro.

Mazzarri ha il contratto in scadenza a giugno e a meno di davvero improbabili colpi di scena il suo futuro è segnato. Il Napoli è al lavoro per un nuovo progetto e il patron azzurro guarda intorno a caccia di un nuovo importante allenatore. Il sogno ormai dichiarato è uno, stiamo parlando dell’allenatore ex Inter e Juventus Antonio Conte. De Laurentiis farebbe davvero di tutto per vederlo sedere sulla panchina del club partenopeo.

Calciomercato Napoli, un indizio avvicina Conte

A meno di clamorosi colpi di scena Inter e Juve manterranno la stessa guida tecnica mentre le panchine di Milan, Napoli e Roma sono in bilico. De Laurentiis segue da tempo Conte, ha provato a convincerlo anche qualche mese fa per sostituire Garcia, ma il tecnico pugliese non gradisce prendere squadre in corsa e ha declinato gentilmente. Intanto i colleghi di Sportmediaset sottolineano che potrebbe esserci un nuovo affondo a fine stagione.

Il patron continua a tenere d’occhio la situazione del tecnico e la presenza di Conte durante il match Torino-Napoli non è passata inosservata. Conte ‘sfoglia la margherita’ per il ritorno in serie A e l’opzione Napoli resta plausibile. I tifosi azzurri sognano Conte, un tecnico dal passato vincente e che potrebbe ridare nuova linfa agli attuali campioni d’Italia. I prossimi mesi saranno decisivi e restano sullo sfondo ipotesi come Palladino o Thiago Motta, entrambi allenatori in scadenza e il cui futuro resta in bilico. La panchina del Napoli avrà probabilmente un nuovo tecnico e Conte non è utopia.