Hanno pagato la clausola di Osimhen: ecco il nuovo club

Le ultimissime sul futuro di Victor Osimhen. L’addio al Napoli è ormai scontato: ecco tutti i dettagli

Victor Osimhen ha deciso il suo futuro: sarà lontano dal Napoli. Lascerà il club azzurro che l’ha reso grande e consacrato nel calcio europeo la prossima estate, nonostante il rinnovo firmata poco più di un mese fa.

Non sembrano esserci più dubbi dopo l’intervista rilasciata a Cbs Sports in cui, seppur in maniera criptica, leggendo tra le righe si può interpretare chiaramente la volontà del giocatore di andare via.

“Darò tutto fino a fine stagione dopo ho già preso la mia decisione e so cosa fare”, tradotto andrà via. Il punto a favore del Napoli, grazie al prolungamento di contratto firmato, è che la cifra può essere decisa dal club azzurro. Ovvero quella della clausola, circa 130 milioni.

Se nessuno dovesse presentarsi con quanto richiesto da De Laurentiis, o quantomeno avvicinarsi, Osimhen non si muoverebbe da Napoli.

Il ‘sogno’ di Osimhen, tutt’oggi corteggiato da club arabi, rimane l’approdo in Premier League.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe un club che avrebbe già accettato di pagare la clausola imposta da De Laurentiis e dal nuovo contratto del bomber, attualmente impegnato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa. Si tratta solo di aspettare la prossima estate per fare l’offerta.

Pagano la clausola di Osimhen, è addio col Napoli: ecco il nuovo club

La squadra pronta a pagare la clausola sarebbe il Chelsea. I blues devono dare una svolta al proprio momento storico che li vede in grossa difficoltà. Già l’anno scorso non è arrivata nessuna qualificazione europea dopo decenni, e anche questo campionato sta andando sulla falsariga del precedente, con i londinesi relegati a centro classifica. Urge una svolta, specialmente in attacco dove il Chelsea è carente.

Per questo motivo la prossima estate non si baderà a spese provando a prendere uno dei top in Italia. Si tratta di una pista sicuramente gradita a Victor Osimhen, che accetterà senza troppi problemi la destinazione. Una volta che il Napoli avrà accettato l’offerta, andrà stabilito solo lo stipendio del nigeriano. Ma sembra che la volontà di tutte le parti è andare incontro a questa trattativa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI