Intrigo di mercato in Serie A: coinvolte Juventus, Napoli e Lazio

Corsa a tre per un grandissimo colpo in vista dell’estate: Juventus, Napoli e Lazio si daranno battaglia per l’attaccante

La sessione invernale di calciomercato sta per volgere verso la sua naturale conclusione e le grandi della Serie A sono pronte a registrare gli ultimi movimenti. Spazio al rush finale che, sicuramente, vedrà protagonista il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Dopo le discutibili scelte fatte durante l’estate, il patron dei campioni d’Italia ha ammesso le proprie responsabilità che stanno portando ad un rendimento decisamente deludente da parte degli azzurri. Non ha aiutato la guida di Rudi Garcia, liquidato a tempo di record per fare nuovamente spazio al grande ex Walter Mazzarri.

Se la passa poco meglio la Lazio del grande ex allenatore dei partenopei, Maurizio Sarri. I biancocelesti, dopo il grande posto in campionato conquistato l’anno scorso, stanno facendo fatica ad imporsi nuovamente tra le prime della classe. Ad ogni modo chi sta invece sorprendendo tutti, sovvertendo i pronostici di inizio anno, è la Juventus.

Il lavoro certosino portato avanti da Massimiliano Allegri sta pagando e adesso i bianconeri non possono non pensare alla vittoria dello Scudetto. Esigenze diverse, momenti diversi: il calciomercato, per le tre big del nostro calcio, sarà fondamentale nel presente ma soprattutto nel futuro prossimo.

In questa ottica Juventus, Lazio e Napoli sembrerebbero decise a battere un colpo davvero importante per uno dei prodigi più seguiti ed elogiati del calcio sudamericano.

Non è un mistero che in un passato nemmeno troppo lontano che il calcio sudamericano abbia donato all’Europa tantissimi talenti poi esplosi e considerati tra i più grandi degli ultimi anni. Lo sanno bene Juve, Lazio e Napoli che in tal senso sembrerebbero pronte a darsi da fare per il prossimo crack del calcio mondiale.

Il giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur ha rivelato, in un post su ‘X’, come Juventus, Napoli e Lazio abbiano da tempo messo nel mirino il cartellino di Luciano Rodriguez.

Colpo sensazionale dal Sud America: anche il Napoli su Luciano Rodriguez

Il 20enne uruguagio, in forza al Liverpool di Montevideo, è sotto contratto fino al 31 dicembre 2027. Si tratta di esterno d’attacco estremamente tecnico che è solito giocare sull corsia di destra nel trittico in un 4-3-3 o 4-2-3-1.

Grande dribbling e rapidità le sue armi migliori: può all’occorrenza giocare sia a sinistra che al centro dell’attacco come falso nove. Tra torneo di Clausura e quello di Apertura Rodriguez ha accumulato 50 apparizioni in stagione con 9 gol e 7 assist vincenti all’attivo.