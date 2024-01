Klopp, i bookmaker svelano quale sarà la sua prossima squadra

Dopo l’annuncio dell’addio di Klopp al Liverpool, si aprono le scommesse sulla sua prossima squadra: cosa dicono i bookmakers

Una lunga avventura, quella di Jurgen Klopp al Liverpool, che dura ormai da oltre otto anni, ma che si concluderà al termine della stagione. L’annuncio del manager tedesco non lascia dubbi e ha preannunciato, con qualche mese di anticipo, la fine del suo rapporto con i ‘Reds’.

In questo lasso di tempo, Klopp e il Liverpool insieme hanno vinto praticamente tutto. Una Premier League, nel 2020, dopo trent’anni di attesa, una Champions League l’anno precedente, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club, una Coppa di Lega, una Fa Cup e un Community Shield. Soddisfazioni reciproche, ma tutte le belle storie hanno una fine. E Klopp è stato molto onesto nell’ammettere che ormai le sue energie e motivazioni per proseguire ancora stanno venendo meno. Ma ha naturalmente garantito il massimo impegno da qui alla fine della stagione, per provare a conquistare gli ultimi trofei. Ed è un Liverpool potenzialmente in corsa per vincerne altri quattro: primo in Premier League, in finale di Coppa di Lega, in corsa in FA Cup e in Europa League.

Poi, le strade si separeranno e inevitabilmente c’è curiosità per capire da dove il 56enne ricomincerà. Parliamo di uno degli allenatori più apprezzati di questi anni, per risultati ottenuti e per il suo gioco sempre aggressivo e altamente spettacolare. Una speranza, folle, ha ripreso a coltivarla anche qualche club italiano. Ma sembrano davvero esserci chances nulle da questo punto di vista.

Klopp, la panchina è già decisa: le quote parlano chiaro

I bookmakers inglesi da sempre sono piuttosto affidabili in questo. E il verdetto sulla futura panchina di Klopp, a quanto indicano loro, appare schiacciante.

L’ipotesi più probabile è quella di vederlo seduto sulla panchina della Germania. Prospettiva che viene pagata soltanto a 1.11, secondo Betfair. Decisamente meno probabili le altre ipotesi. Il ritorno al Borussia Dortmund è bancato 8.5, quotato a 12 il Real Madrid. Ancora più elevate le quote per Barcellona (15), Inghilterra (17), Bayern Monaco (51) e Manchester United (200). Club italiani semplicemente non pervenuti. Difficile del resto, a oggi, immaginare una società nostrana in grado di corrispondere a Klopp un ingaggio competitivo (attualmente al Liverpool guadagna 12 milioni di euro a stagione). Sembra proprio un sogno destinato a restare tale, per la Serie A.